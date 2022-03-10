У Маріуполі Донецької області не припиняються бої, місто обстрілюють і вдень, і вночі. Російські військові ведуть вогонь із «Градів» та мінометів 120-го калібру, повідомив голова Донецької Обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Домовленості про «зелений коридор»​ постійно зриваються. В місті немає води, їжі, світла, тепла та зв'язку. Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я» зібрав інформацію від людей, які мають зв’язок з тими, хто залишається у місті, а також свідчення тих, кому днями вдалося вирватися з блокадного Маріуполя і розповісти, що відбувається зараз у місті.

Вранці 10 лютого на Маріуполь був знову здійснений авіаналіт, внаслідок чого одна людина загинула, повідомляє МВС.

Раніше українська влада оголосила про напрямки для евакуації цивільних із міст, де через наступ Росії склалася найскладніша ситуація.

9 березня українська влада повідомила, що російські військові скинули бомби на пологовий будинок у місті в той час, як мав діяти режим тиші для евакуації людей.

Президент України Володимир Зеленський 8 березня повідомив, що у Маріуполі від зневоднення померла дитина.

«Це повторення Другої світової війни»

Практично місто тримають у заручниках та знущаються

«Маріуполь – в оточенні. Людей тримають у заручниках. Розстрілюють місто практично з чотирьох сторін, по-моєму, навіть з моря йде обстріл. Кажуть, що від «Східного» (мікрорайон міста – ред.) не залишилося живого місця. Продовольство закінчується, у людей немає медикаментів, харчування, води. З того, що я знаю, хто зміг додзвонитися до рідних, вони п'ють з калюж. Води немає. Місцеві жителі один одному допомагають. Зв'язок глушать, світла немає, води немає, опалення немає. Практично місто тримають у заручниках та знущаються. Щоразу, коли гуманітарний конвой намагається прорватися у місто, нібито дають «зелене світло» на «зелений коридор», російська армія, ці потвори, які обстрілюють місця, по яких має пройти колона. Не дають людям ані виїхати, ані заїхати гуманітарній допомозі», – розповів волонтер з Маріуполя Василь (ім’я змінено з міркувань безпеки).



Те, що зараз відбувається в місті, волонтер назвав «геноцидом мирного населення».

«Говорять, лівий берег бомбила авіація і дуже багато руйнувань. З різних сторін йде обстріл. Мирне населення обстрілюють, вони не воюють з військовими, вони (російські військові – ред.) воюють з мирним населенням. Це фактично блокада міста. Повторення Другої світової війни. До цього ніде ніколи такого не було – те, що відбувається зараз в Україні», – додав Василь.

Ми стояли 5 годин в полі, без зв'язку, без їжі, без нічого

Наразі виїхати з Маріуполя практично неможливо, каже влада. Є лише поодинокі випадки. Про один з них розповів священник, який днями покинув місто.

«Ми доєдналися до колони і перший блокпост український проїхали, наступний – то не найстрашніше було – це стояли росіяни з танками, сказали: «Донецкая народная республика». Покажите паспорта». Ми представилися священниками, вони щось спитали та відпустили. Ще два таких подібних блокпостів було, вони просто на дорозі стояли та пропустили кілька машин: перший, другий, третій. Потім, коли ми від'їхали десь на 20 км, то стояли вже росіяни – так однаково одягнені, було осіб 14-15 на перехресті біля села Новофедорівка», –розповів отець Павло.

«Ми, як під'їжджали, побачили багато машин і не знали, чому так багато і всі стоять. Потім дізналися, що в них наказ – чоловіків не пропускати. То був найтяжчий момент, коли ми під'їхали, почалася дискусія, люди благали, просили. Жінки з дітьми… Ми там стояли 5 годин, в полі, без зв'язку, без їжі, без нічого. Близько четвертої з'явився чоловік з того села і сказав, що може взяти цілу колону на ночівлю. Надії не бачили, що нам вдасться виїхати. Чоловіки, коли зібралися о 8-й годині ранку, думали, розуміли, що треба якось об'їхати той блокпост і виїхали на Маріуполь-Запоріжжя – на ту дорогу. Нам вдалося їх об'їхати», – додав він.

«В цивільних стріляють дуже легко»

Кураторка маріупольської арт-платформи «ТЮ» Діана Берг встигла виїхати з міста кілька днів тому. Розказала, що дорогою зустріла родину, яка виїхала на одну добу пізніше. Вона зазначила, що «люди пережили пекло».

Там кілька блокпостів, дороги заміновані, просто небезпечно їхати. Можна потрапити в бій, потрапити під обстріли

«Якщо є власна автівка, то є лише 5%, того, що ви доїдете, для того має бути повний бак бензину, бо ні в кого вже його немає, щоб доїхати хоча б до Запоріжжя. Я маю одне достовірне свідчення про жінку, яка виїхала і розповідала, як це було. Там кілька блокпостів, дороги заміновані, просто небезпечно їхати. Можна потрапити в бій, потрапити під обстріли. Просто рандомно можуть обстріляти машину, чому ні?! В цивільних вони стріляють дуже легко. І ще вони чомусь не випускають чоловіків», – стверджує вона.

Також Діана розповіла про те, що наразі у містян обмаль правдивої інформації. Люди кілька днів без зв'язку.

Як розповіла журналістка з Маріуполя Анна Романова, котрій теж вдалося покинути місто, в перші дні війни обстрілами зруйнували житловий квартал «Східний». За її даними, перші 3-4 дні війни щодня були постріли, але з перервами. Переважно страждали окраїни міста, і ці перерви між пострілами були довгі, тому комунальні служби міста встигали полагодити зруйновані комунікації, давати людям світло. Але згодом бомбардування стали інтенсивними, й тепер майже безперервні.

Зруйновані школи, садочки, лікарні, потрапляння в пологовий будинок. 5 діб тому окупанти навмисно перебили кабелі, вхід у місто, їх чотири, всі чотири були взоровані та два входи водоканалу

«У Маріуполі не залишилось жодної вулиці, де б не було пошкоджень будинків, зруйновані школи, садочки, лікарні, потрапляння в пологовий будинок. 5 діб тому окупанти навмисно перебили кабелі, вхід у місто, їх чотири, всі чотири були підірвані та два входи водоканалу. Місто залишилось без світла, без води, без тепла, без зв'язку. Було декілька точок, де можна було зателефонувати, однак 4 дні тому взагалі глушили зв'язок. Тобто люди близькі не знали, що з їхніми родичами в Маріуполі. І все це на блі безперервних ракетних обстрілів, на місці працюють не міномети, працює реактивна артилерія, «Гради», «Смерч», – розповіла вона.



У Маріуполі з моменту початку облоги міста російськими військовими загинули понад 1200 мирних жителів, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. Проте, за словами Романової, жах – в тому, що на сьогодні ніхто не рахує померлих і ніхто не знає, скільки їх.

Привозять тіла з лівобережжя в чорних пакетах, бо це шмаття тіла. Це жах! Важко ідентифікувати, важко зрозуміти, кого ми ховаємо. Це велика катастрофа

«Я знаю, що сьогодні (запис від 8.03 – ред.), коли було коротке затишшя, їх (тіла загиблих – ред.) почали збирати та робити братські могили на території старого кладовища, де вже давно-давно не відбуваються поховання. Років 50 воно закрите, там вирили могилу і ховають людей. Привозять тіла з лівобережжя в чорних пакетах, бо це шмаття тіла. Це жах! Важко ідентифікувати, важко зрозуміти, кого ми ховаємо. Це велика катастрофа. З одного боку, там зараз холодно, температура близько 0, люди замерзають у підвалах. А з іншого боку, раптом стане тепліше та обстріли не будуть закінчуватися, уявляєте, що буде з тими тілами незабарними, яка це гуманітарна катастрофа?» – підкреслює Романова.

«За 9 днів облоги втратили 150-200 людей»

Люди вже вмирають через нестачу питної води

Наразі в Маріуполі перебуває і депутат міської ради Дмитро Забавін. Він розповів, що люди починають вмирати від нестачі питної води: «Я вам чесно кажу, що люди вже вмирають через нестачу питної води. Питна вода зараз – це та, яку зараз дощ, кринички та колодязі – це питна вода зараз, тому ми звертаємось до світової спільноти припинити геноцид у Маріуполі російськими терористами».



Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів як про кількість загиблих, так і про похованих.



«Попередній підрахунок, який вже проведено – це 1207 осіб. Це те, що точно, але, за нашими підрахунками, набагато більше. Тобто в середньому те, що ми бачимо, в середньому ми втрачаємо за 9 днів облоги 150-200 людей (щодня – ред.). Це те, що ми бачимо, ми ще не знаємо, скільки людей під завалами, скільки людей місцями по тих районах, де ведеться обстріл. Ми очікуємо, коли це стане можливим, порахувати, це будуть тисячі», – додав радник мера Маріуполя Андрющенко.

З огляду на бойові дії редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість обстрілює житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.