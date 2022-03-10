Верещук назвала 7 напрямків для евакуації 10 березня

В Україні 10 березня планують продовжити евакуацію мирного населення з населених пунктів, де склалася найбільш небезпечна ситуація через вторгнення російських військ, повідомила віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
За її словами, гуманітарні коридори відкривають:
- із міста Тростянець у напрямку міста Полтава. Люди поїдуть частково автобусами, частково своїм транспортом
- із Краснопілля в напрямку Полтави. Також люди поїдуть частково автобусами, частково своїм транспортом
- з Сум у напрямку Полтави. Із Сум люди виїдуть особистим транспортом, а з Полтави будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають власного транспорту
- із Маріуполя в напрямку Запоріжжя – з обов’язковим розмінуванням по всьому маршруту
- із Волновахи Донецької області до Покровська
- з Ізюма в Лозову Харківської області. Автобуси для евакуації будуть їхати з міста Лозова
- із міст Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель Київської області до Києва. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з Києва.
Верещук також закликала російських військових дозволити проїзд спеціальної техніки і ремонтної бригади для ліквідації пошкодження на газовій магістралі Донецьк – Маріуполь, через яке без тепла залишилися понад мільйон людей у Маріуполі, Бердянську й інших містах.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, наведених вранці 10 березня, в Україні евакуйовано понад 404 тисяч людей, зокрема понад 86 тисяч дітей.
За одну добу – 9 березня – вдалося евакуювати 40 тисяч людей, повідомив голова фракції «Слуга народу», член парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Давид Арахамія.
Він додав, що намагалися вивезти 100 тисяч, «але не вийшло». Найбільш проблемними ділянками Арахамія назвав Маріуполь, Харків і Київську область.
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