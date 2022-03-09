За добу вдалося евакуювати 40 тисяч українців – Арахамія

За одну добу – 9 березня – вдалося евакуювати 40 тисяч людей. Про це повідомляє голова фракції «Слуга народу», член парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони Давид Арахамія.

«Намагались 100 тисяч, але не вийшло... Працюємо далі, найбільш проблемні ділянки Маріуполь, Харків та Київська область», – зазначає він.

За даними МВС, 9 березня спільними зусиллями поліцейських Київщини, Червоного Хреста, ДСНС та органів місцевого самоврядування з окупованих Ірпеня та Ворзеля вдалося вивезти понад 3 тисячі осіб. Серед врятованих громадян – кілька сотень дітей, літніх людей, тяжкохворих.

9 березня віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про погодження з російською стороною шістьох маршрутів евакуації цивільних цього дня.

Згідно з домовленостями, військові мали припинити вогонь від 9:00 до 21:00 9 березня і відкрити гуманітарні коридори:

Енергодар – до Запоріжжя,

Суми – у напрямку Полтави,

із Маріуполя Донецької області – до Запоріжжя,

із Волновахи Донецької області – у напрямку Покровська,

з Ізюма Харківської області – до Лозової Харківської області,

у Київській області – із міст Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – до Києва через Стоянку, Білогородку.

Напередодні евакуація проводилася в Сумах й Ірпені.

Російська сторона раніше зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей, зокрема у Маріуполі, Волновасі.

Крім того, під час евакуації були обстріляні цивільні в Ірпені, внаслідок чого загинули восьмеро людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.