Паралельно з евакуацією людей з тимчасово контрольованої росіянами території туди із Запоріжжя мав бути доставлений гуманітарний вантаж, частину якого складали ліки, серед, яких зокрема, інсулін для хворих на діабет дітей. Втім, як повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації, російські військові не дозволили доправити його на тимчасово зайняту ними територію.
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