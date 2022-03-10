Паралельно з евакуацією людей з тимчасово контрольованої росіянами території туди із Запоріжжя мав бути доставлений гуманітарний вантаж, частину якого складали ліки, серед, яких зокрема, інсулін для хворих на діабет дітей. Втім, як повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації, російські військові не дозволили доправити його на тимчасово зайняту ними територію.