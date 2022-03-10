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Запоріжжя: 12 автобусів і 100 машин з жінками та дітьми Енергодару та Василівки (відео)

Запоріжжя: 12 автобусів і 100 машин з жінками та дітьми Енергодару та Василівки (відео)
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Запоріжжя: 12 автобусів і 100 машин з жінками та дітьми Енергодару та Василівки (відео)

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Ввечері 9 березня до Запоріжжя прибуло 12 автобусів та близько сотні легкових автівок з евакуйованими, які змогли виїхати «зеленим коридором» з району Енергодару, Василівки та навколишніх територій. Автобусами організовано було вивезено 613 жінок та дітей.

Паралельно з евакуацією людей з тимчасово контрольованої росіянами території туди із Запоріжжя мав бути доставлений гуманітарний вантаж, частину якого складали ліки, серед, яких зокрема, інсулін для хворих на діабет дітей. Втім, як повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації, російські військові не дозволили доправити його на тимчасово зайняту ними територію.

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