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Київщина: евакуація людей із Ірпеня та Бучі у фотографіях

9 березня віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Ірина Верещук повідомила про погодження із російською стороною шістьох маршрутів евакуації цивільних цього дня.

Згідно з домовленостями, військові мали припинити вогонь від 9:00 до 21:00 9 березня і відкрити гуманітарні коридори.

У Київській області – із міст Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – до Києва через Стоянку, Білогородку.

Напередодні евакуація проводилася у Сумах й Ірпені.

Російська сторона раніше зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей, зокрема у Маріуполі, Волновасі. Крім того, під час евакуації були обстріляні цивільні в Ірпені, внаслідок чого загинули восьмеро людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.

Кореспондент Радіо Свобода побував 9 березня в Ірпені та Бучі.

Евакуація людей із Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
1 Евакуація людей із Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
9 березня віцепрем&rsquo;єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук&nbsp;повідомила&nbsp;про погодження із російською стороною шістьох маршрутів евакуації цивільних цього дня. Київщина, 9 березня 2022 року
2 9 березня віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про погодження із російською стороною шістьох маршрутів евакуації цивільних цього дня. Київщина, 9 березня 2022 року
Евакуація людей із Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
3 Евакуація людей із Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
Згідно з домовленостями, військові мали припинити вогонь від 9:00 до 21:00 9 березня і відкрити гуманітарні коридори.&nbsp;Київщина, 9 березня 2022 року
4 Згідно з домовленостями, військові мали припинити вогонь від 9:00 до 21:00 9 березня і відкрити гуманітарні коридори. Київщина, 9 березня 2022 року
Евакуація людей з Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
5 Евакуація людей з Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
У Київській області &ndash; із міст Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель &ndash; до Києва через Стоянку, Білогородку.&nbsp;Київщина, 9 березня 2022 року
6 У Київській області – із міст Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – до Києва через Стоянку, Білогородку. Київщина, 9 березня 2022 року
Евакуація людей із Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
7 Евакуація людей із Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
Російська сторона раніше зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей, зокрема у&nbsp;Маріуполі, Волновасі.&nbsp;Київщина. 9 березня 2022 року
8 Російська сторона раніше зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей, зокрема у Маріуполі, Волновасі. Київщина. 9 березня 2022 року
Евакуація людей із Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
9 Евакуація людей із Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
Під час евакуації із Ірпеня були обстріляні цивільні, внаслідок чого&nbsp;загинули восьмеро людей. При цьому Росія постійно звинувачує у зриві евакуації українську сторону.&nbsp; Евакуація людей із Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
10 Під час евакуації із Ірпеня були обстріляні цивільні, внаслідок чого загинули восьмеро людей. При цьому Росія постійно звинувачує у зриві евакуації українську сторону. 

Евакуація людей із Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
Евакуація людей з Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
11 Евакуація людей з Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
Евакуація людей із Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
12 Евакуація людей із Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
Евакуація людей із Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
13 Евакуація людей із Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
Евакуація людей з Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
14 Евакуація людей з Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
Евакуація людей із Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
15 Евакуація людей із Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
Під час евакуації людей із Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
16 Під час евакуації людей із Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
Евакуація людей із Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
17 Евакуація людей із Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
Евакуація людей з Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
18 Евакуація людей з Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
Фото із евакуації людей із Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
19 Фото із евакуації людей із Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
Під час евакуації людей із Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
20 Під час евакуації людей із Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
Під час евакуації людей із Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
21 Під час евакуації людей із Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
Під час евакуації людей із Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
22 Під час евакуації людей із Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
Кореспондент Радіо Свобода побував 9 березня в Ірпені та Бучі, де проходила евакуація людей. Київщина, 9 березня 2022 року
23 Кореспондент Радіо Свобода побував 9 березня в Ірпені та Бучі, де проходила евакуація людей. Київщина, 9 березня 2022 року
Евакуація людей з Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
24 Евакуація людей з Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
Евакуація людей із Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року
25 Евакуація людей із Ірпеня та Бучі, Київщина. 9 березня 2022 року

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Мар'ян Кушнір

Кореспондент Радіо Свобода з 2015 року 

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