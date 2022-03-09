9 березня віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Ірина Верещук повідомила про погодження із російською стороною шістьох маршрутів евакуації цивільних цього дня.

Згідно з домовленостями, військові мали припинити вогонь від 9:00 до 21:00 9 березня і відкрити гуманітарні коридори.

У Київській області – із міст Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – до Києва через Стоянку, Білогородку.

Напередодні евакуація проводилася у Сумах й Ірпені.

Російська сторона раніше зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей, зокрема у Маріуполі, Волновасі. Крім того, під час евакуації були обстріляні цивільні в Ірпені, внаслідок чого загинули восьмеро людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.



Кореспондент Радіо Свобода побував 9 березня в Ірпені та Бучі.