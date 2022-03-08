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ДСНС: евакуація з Ірпеня триває, допомогу надали майже 3 тисячам цивільних

Евакуація людей з Ірпеня, 8 березня 2022 року

Евакуація цивільних з Ірпеня на Київщині триває, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Триває евакуація населення з м. Ірпінь до м. Києва. Допомогу надано майже 3 тис. цивільним. Роботи проводяться і надалі», – йдеться в повідомленні ДСНС у телеграмі.

Мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що евакуація в Романівці триває до 17:00, там на людей чекають автобуси.

7 березня радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко повідомив, що з Київщини евакуювали дві тисячі людей, а понад чотири тисячі залишаються на територіях, окупованих російськими військами.

6 березня війська РФ не дотримувалися зобов’язання не стріляти під час евакуації і обстрілювали цивільних, внаслідок чого є загиблі і поранені.

Ірпінь, Київщина: евакуація під обстрілами – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Ірпінь, Київщина: евакуація під обстрілами – фотогалерея

7 березня з міста Ірпінь, що на Київщині, вдалося евакуювати цивільних людей. Вони проходили через пошкоджений обстрілами російською армією міст

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.

Евакуація залізницею: триває відправлення потягів з Одеси на захід – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Евакуація залізницею: триває відправлення потягів з Одеси на захід – фоторепортаж

Із Одеси тривають відправлення регулярних та евакуаційних потягів до Західної України. Регулярні залишають Одесу опівдні, евакуаційні – приблизно опівночі. Вони йдуть до Івано-Франківська, Ужгорода та інших міст.
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