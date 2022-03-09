Україна і РФ погодили «тишу» й евакуацію людей за 6 коридорами – Верещук

Віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про погодження з російською стороною шістьох маршрутів евакуації цивільних на 9 березня. Інформацію про це повідомили Міжнародному комітету Червоного Хреста.

За її словами, згідно з домовленостями, військові погоджуються припинити вогонь від 9:00 до 21:00 поточного дня, і за такими напрямками відкриваються гуманітарні коридори:

Енергодар – до Запоріжжя

Суми – у напрямку Полтави

із Маріуполя Донецької області – до Запоріжжя

із Волновахи Донецької області – у напрямку Покровська

з Ізюма Харківської області – до Лозової Харківської області

у Київській області – із міст Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель – до Києва через Стоянку, Білогородку.

«Звертаюся до Російської Федерації: ви взяли на себе офіційні публічні зобов’язання припинити вогонь з 9:00 до 21:00 9 березня. У нас є негативний досвід, коли навіть взяті на себе зобов’язання не спрацьовували, як у Маріуполі і Волновасі», – сказала міністерка.

Вона додала, що зокрема, з Ворзеля планують евакуювати Будинок малятка, де перебуває 55 дітей і 26 працівників.

Напередодні евакуація проводилася в Сумах й Ірпені.

Російська сторона раніше зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей, зокрема у Маріуполі, Волновасі. Крім того, під час евакуації були обстріляні цивільні в Ірпені, внаслідок чого загинули восьмеро людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.