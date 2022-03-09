Влада повідомила про завершення другого етапу евакуації із Сум

Завершився другий етап евакуації громадян із міста Суми – друга колона евакуйованих прибула до Полтави. Про це фейсбуці повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«Два етапи евакуації із Сум завершилися успішно. 5 тисяч осіб та 1 тисяча приватних автомобілів – у безпеці. Друга колона вночі прибула до Полтави. Більшість евакуйованих – наші жінки та діти. Є також громадяни Туреччини. З Полтави люди поїхали залізницею на захід. Тим, хто захотів залишитись, надаємо притулок», – повідомив Лунін.

Раніше у вівторок віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у телемарафоні вказувала цифру у 5 тисяч цивільних, які покинули Сумщину. Вона повідомляла також про 1700 іноземних студентів, які виїхали із Сумської області та поїхали в напрямку Полтави, а потім на Львівщину і далі в Європу.

8 березня голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявив про наявність «зеленого коридору» із Сум для евакуації громадян, але стовідсотково безпечного виїзду із міста влада гарантувати не могла.

У ніч на 8 березня внаслідок авіабомбардування військами РФ у Сумах загинули понад 20 людей.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних.