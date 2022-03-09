Війна проти України. «Туреччина заважає Росії нарощувати сили»

Військові дії на півдні України після вторгнення Росії немов гойдалка: перевагу бере то українська сторона, то російська. Так оцінив ситуацію координатор групи «Інформаційний спротив», полковник Збройних сил України та учасник АТО Костянтин Машовець. Він розповів проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я», що у Кремлі та в російському Генштабі недооцінили українське військо як противника. Експерт припускає, що цілком ймовірні оточення та поразка російської армії через проблеми із забезпеченням та через морально-психологічний стан військових.

– Аналізуючи події на фронтах, південний напрямок, все ж таки, другорядний для росіян?

– Цілі військової кампанії можуть мінятися. Цілі, які заявлені Кремлем, військово-політичним керівництвом РФ, так, це виглядає другорядним завданням, тому що воно не призводить до ліквідації української держави як такої та зміни її зовнішньополітичного вектора чи курсу. Навіть втрата певних районів на півдні країни. Так, вони вирішать певні завдання, які попутні, скажімо так, для цієї кампанії: отримають контроль над Північно-Кримським каналом. Може, спробують сухопутний коридор до…

– Придністров’я?

Без взяття Миколаєва та Одеси і контролю цієї території пробивання коридору до Придністров’я Росії немає сенсу

– Ні, «ЛНР», «ДНР». Я зараз не бачу реальних можливостей пробитися їм до Придністров’я. Без взяття Миколаєва та Одеси (мільйонного міста) і контролю цієї території пробивання коридору до Придністров’я немає сенсу. Зустрічний рух західного угруповання (російських військ – ред.), яке перебуває на північному заході Києва та західніше Києва, на зустріч південному (угрупованню по Дніпру – ред.), розрізання України навпіл. Це також із військової точки зору видається малоймовірним, але це не значить, що командування військ противника не виношує таких планів. Війна – це така справа, де дві волі стикаються, одна одній дуже жорстко протидіють. Виконання цих планів може й не здійснитись.

– Ви кажете, що, все ж таки, в російського Генштабу міг бути на меті поділ України навпіл за лінією Дніпра?

Росіяни зараз вчепляться у свою концепцію «Новоросії»

– Цілком. Це був другий етап цієї операції. Про це говорить основна концентрація їхніх зусиль на певних напрямках. Наприклад, Харків, Суми, Донбас – вони займаються фронтальним витісненням наших військ, тобто намагаються їх відтіснити. А от на північ від Києва, на північний захід і на півдні вони діють у найбільш потужних угрупованнях. І це свідчить про те, що такі наміри точно були.

Вони, наскільки я розумію, зараз вчепляться у свою концепцію так званої «Новоросії», будуть намагатися повернути. Це зовсім не означає, що такі міста, як Дніпро, Запоріжжя, Харків, автоматично перейдуть (під контроль РФ – ред.). Те, що ми зможемо втримати, то гарантовано піде з нами на Захід. Те, що Путін буде захоплювати, – це буде під питанням. Вони так і діють у військовому плані. Спрямовують удари у ті регіони, де, на їхню думку, їх повинно підтримувати, може підтримати населення.

– Чому Росії не вдалися десантні операції? Чи вона їх ще не застосувала на морі щодо Одеси та інших портів?

Гіпотетично у Збройних сил України залишається можливість нанесення ефективного вогневого ураження з повітря

– Закриття Туреччиною Босфору. Плюс у них немає в зоні проведення десанту (десантної операції – ред.), як вимагає підручник, повітряного панування, панування в повітряному просторі – повного і глибокого. Гіпотетично у Збройних сил України залишається можливість нанесення ефективного вогневого ураження з повітря, з берега. А морський десант на переході до місця висадки і в морі дуже вразливий для різних вогневих засобів. І потоплення їхнього патрульного корвету в районі Одеси свідчить про те, що цей десант просто, якщо спробувати провести цю десантну операцію, це закінчиться побоїщем. Десантна операція передбачає висадку першого ешелону, який повинен закріпитися, потім – нарощування зусиль. А нарощувати зусилля, якщо Туреччина перекрила Босфор, це проблематично, це потрібно кораблям піти, висади (десант – ред.), потім цим великим десантним кораблям (треба) повернутися в бази, порти, взяти чергову партію (десанту – ред.) – все це час. А поки вони це роблять, Україна може перший ешелон знищити.

Війна Росії проти України триває вже 14-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії перевищують 12 тисяч особового складу.

Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Українське керівництво закликає НАТО запровадити над Україною зону, заборонену для польотів. Поки що альянс не готовий це зробити.

27 лютого Туреччина повідомила про рішення виконати положення міжнародної Конвенції Монтре, яке дозволить обмежити рух російських військових кораблів із Середземного моря до Чорного. Тоді вперше від початку російського масштабного вторгнення в Україну представник керівництва Туреччини, що входить до НАТО, назвав ситуацію в Україні війною. Член НАТО Туреччина, яка має дружні зв’язки і з Росією, і з Україною, намагається позиціонувати себе як посередника.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.