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У Генштабі ЗСУ назвали втрати російської армії станом на 9 березня

Знищені російські танки. Сумська область, 7 березня 2022 року. Фото пресслужби Сухопутних військ ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України 9 березня оприлюднив оновлені дані щодо втрат російських військ від початку масштабного вторгнення РФ до України. Згідно з цими даними, російські війська втратили орієнтовно понад 12 тисяч особового складу (таке ж число наводили і 8 березня).

Крім того, армія РФ у війні в Україні втратила:

  • танків ‒ 317,
  • ББМ (бойових броньованих машин) ‒ 1070,
  • артилерійських систем – 120,
  • РСЗВ – 56,
  • засоби ППО – 28,
  • літаків – 49,
  • гелікоптерів – 81,
  • автомобільної техніки – 482,
  • кораблі / катери – три,
  • цистерн з ПММ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – сім.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – додали у Генштабі.

Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Війна Росії проти України триває 14-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.

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