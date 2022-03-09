У Генштабі ЗСУ назвали втрати російської армії станом на 9 березня

Генеральний штаб Збройних сил України 9 березня оприлюднив оновлені дані щодо втрат російських військ від початку масштабного вторгнення РФ до України. Згідно з цими даними, російські війська втратили орієнтовно понад 12 тисяч особового складу (таке ж число наводили і 8 березня).

Крім того, армія РФ у війні в Україні втратила:

танків ‒ 317,

ББМ (бойових броньованих машин) ‒ 1070,

артилерійських систем – 120,

РСЗВ – 56,

засоби ППО – 28,

літаків – 49,

гелікоптерів – 81,

автомобільної техніки – 482,

кораблі / катери – три,

цистерн з ПММ – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – сім.

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – додали у Генштабі.

Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Війна Росії проти України триває 14-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.