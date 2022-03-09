У Генштабі ЗСУ назвали втрати російської армії станом на 9 березня

Генеральний штаб Збройних сил України 9 березня оприлюднив оновлені дані щодо втрат російських військ від початку масштабного вторгнення РФ до України. Згідно з цими даними, російські війська втратили орієнтовно понад 12 тисяч особового складу (таке ж число наводили і 8 березня).
Крім того, армія РФ у війні в Україні втратила:
- танків ‒ 317,
- ББМ (бойових броньованих машин) ‒ 1070,
- артилерійських систем – 120,
- РСЗВ – 56,
- засоби ППО – 28,
- літаків – 49,
- гелікоптерів – 81,
- автомобільної техніки – 482,
- кораблі / катери – три,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – сім.
«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», – додали у Генштабі.
Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.
Війна Росії проти України триває 14-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».
Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.
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