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Під Херсоном російські військові стріляли по цивільних – місцеві жителі

Колона російської військової техніки у Херсонській області

Військовослужбовці збройних сил Росії стріляли по цивільних у селі Чорнобаївка Херсонської області – про це Радіо Свобода розповіли місцеві жителі.

Інцидент трапився після того, як військові розграбували сільський магазин. Після вживання алкоголю, який вони там знайшли, росіяни почали стріляти по будинках людей.

Чоловіків, які вступили з ними у суперечку, як стверджують місцеві, розстріляли. Точна кількість загиблих невідома. Люди у селі налякані, наразі здебільшого ховаються у підвалах.

Вранці 7 березня командування морської піхоти повідомило, що вночі проти понеділка українські військові обстріляли аеродром Чорнобаївка біля Херсону, знищивши від 30 російських гелікоптерів.

З огляду на бойові дії редакція не може отримати офіційного підтвердження про свідчення людей чи незалежно їх перевірити.

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    Ярослав Кречко

    Кореспондент та ведучий телепроєкту «Донбас.Реалії». У редакції Радіо Свобода – з 2017 року. Закінчив факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. У телевізійній журналістиці – з 2007 року. Спочатку працював у Львові, з 2011 року – у Києві. З літа 2014 року висвітлюю події на Донбасі.

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