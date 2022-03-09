Під Херсоном російські військові стріляли по цивільних – місцеві жителі

Військовослужбовці збройних сил Росії стріляли по цивільних у селі Чорнобаївка Херсонської області – про це Радіо Свобода розповіли місцеві жителі.

Інцидент трапився після того, як військові розграбували сільський магазин. Після вживання алкоголю, який вони там знайшли, росіяни почали стріляти по будинках людей.

Чоловіків, які вступили з ними у суперечку, як стверджують місцеві, розстріляли. Точна кількість загиблих невідома. Люди у селі налякані, наразі здебільшого ховаються у підвалах.

Вранці 7 березня командування морської піхоти повідомило, що вночі проти понеділка українські військові обстріляли аеродром Чорнобаївка біля Херсону, знищивши від 30 російських гелікоптерів.

З огляду на бойові дії редакція не може отримати офіційного підтвердження про свідчення людей чи незалежно їх перевірити.