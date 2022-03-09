У розвідці США вважають, що Путін може піти на подальшу ескалацію в Україні

Керівники розвідувальної спільноти США заявили, що президент Росії Володимир Путін може продовжити ескалацію наступу в Україні, попри військові невдачі та спричинені санкціями економічні труднощі. Про це повідомляє «Голос Америки» та агенція Associated Press за підсумками слухань Комітету з розвідки Палати представників США.

«Думаю, що Путін зараз злий і засмучений. Він, ймовірно, подвоїть ставку і намагатиметься роздавити українську армію, не звертаючи уваги на жертви серед цивільного населення», – сказав директор ЦРУ Вільям Бернс.

Бернс також констатував, що разом з аналітиками не бачить, як Путін може досягти своєї мети – захопити Київ та змінити владу на чолі з Володимиром Зеленським.

«Він (Путін – ред.) був упевнений, що модернізував свою армію, і вони були здатні до швидкої, рішучої перемоги з мінімальними витратами. Але, як виявилося, він помилявся за всіма пунктами», – сказав Вільям Бернс.

Під час слухань законодавець-демократ від штату Іллінойс Раджа Крішнамурті зазначив, що чимало його виборців вважають Володимира Путіна «божевільним». Він спитав Бернса, як він оцінює психічний стан російського президента.

Бернс відповів, що вважає російського лідера все більш ізольованим і зятятим у власних поглядах.

«На мою думку, це не зводить його з розуму, але з ним дуже важко мати справу», – сказав Бернс.

Директор ЦРУ також зазначив, що США активно обмінюються розвідувальними даними із Україною.

«Наші аналітики вважають, що Путіна навряд чи зупинять такі невдачі і що він може піти на ескалацію, подвоївши свої зусилля, щоб домогтися обеззброєння України», – заявила у свою чергу директорка національної розвідки Авріл Хейнс.

За її словами, «Путін почувається ображеним, що Захід не виявляє йому належної поваги і сприймає це як війну, яку він не може дозволити собі програти».

Минуло 13 днів, як Росія відкрито воює проти України. З 24 лютого російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії в Україні перевищують 12 тисяч особового складу.

Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати армії Росії в Україні наразі немає.