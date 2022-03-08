Генштаб ЗСУ розповів, яким був 13-й день війни РФ проти України

У Генеральному штабі Збройних сил України за підсумками 13-го дня російського вторгнення в Україну повідомили, що війська РФ знизили темп наступальної операції, застосовуючи переважно ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі.

У Генштабі кажуть, російські війська продовжують зосереджувати зусилля на:

оточенні та захопленні Києва, Сум, Харкова, Маріуполя, Миколаєва, Чернігова;

створенні сухопутного коридору між окупованим Кримом та континентальною частиною Росії;

виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

«За наявною інформацією, окупантами розглядається питання організації ефективного забезпечення власних військ пальним за рахунок використання наявної стаціонарної мережі автомобільних заправних станцій та сховищ нафтопродуктів. Також, ворог планує створити мережу польових трубопроводів, на тимчасово захопленій території України, з можливістю їх під’єднання до центрального нафтопродуктопроводу та здійснення перекачування пального з території Республіки Білорусь», – йдеться в повідомленні.

На Поліському напрямку війська РФ продовжують утримувати зайняті раніше рубежі та захоплені населені пункти, зокрема Бородянка, Копилів, Буча, Демидів. В районі Прип’яті та Бучі російські військові займають оборону. Просунулися – в районі Ясногородки;

На Сіверському напрямку війська РФ не полишають спроб оволодіти містом Чернігів. З метою наступу в напрямку Козельця намагаються навести і утримати понтонно-мостову переправу;

На Слобожанському напрямку тривають спроби блокувати Харків з півночі, завдаються ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі. Триває бій за Ізюм. Російські військові наводять понтонно-мостові переправи через річки Сіверський Донець та Берека;

На Донецькому напрямку продовжуються наступальні дії у напрямках Дніпро та Запоріжжя з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської обл. Російські військові намагаються відновити наступ у напрямку Запоріжжя та захопити Маріуполь;

На Таврійському та Південному напрямках війська РФ утримують Херсон, Енергодар, Василівку, Пологи.

«З Чорноморської та Азовської операційних зон очікується нанесення ударів по цивільних та військових об’єктах крилатими ракетами з кораблів Чорноморського флоту та Каспійської флотилії», – вказує Генштаб.

Військові зазначають, що в ході ведення бойових дій на території України російські війська продовжують нести значні втрати.

«14-та окрема бригада спеціального призначення (Хабаровськ) втратила понад 400 військовослужбовців (уточнюється), БТГр 25-ї окремої мотострілецької бригади (Луга) 6-ї загальновійськової армії відведена на територію РФ, у зв’язку із втратою боєздатності», – йдеться в повідомленні.

Завершує Генштаб ЗСУ своє нічне зведення аналогом Шевченкових рядків: «Борітеся – поборете! Нам Бог помагає!». Саме 9 березня народився видатний український поет і мислитель Тарас Шевченко.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії в Україні перевищують 12 тисяч особового складу.

Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати армії Росії в Україні наразі немає.