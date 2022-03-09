Дію гуманітарного коридору з Сум до Полтави продовжили на 9 березня – голова ОВА

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що дію гуманітарного коридору з Сум до Полтави продовжили на 9 березня.

«Усю ніч працювала переговорна група і було продовжено дію гумкоридору з Сум до Полтави сьогодні, 09.03.2022 з 9:00 до 21:00», – написав Живицький у своєму телеграм-каналі вранці 9 березня.

«Можна виїжджати власним транспортом, додатково приблизно на 14.00 ми повертаємо 22 автобуси з Полтави на Суми, які вчора поїхали у першій колоні і ми їх подамо під завантаження для вагітних жінок, жінок із дітьми, людей старшого віку і з інвалідністю», – додав він.

За словами Живицького, про місце виїзду організованої першої колони у супроводі Червоного Хреста повідомлять додатково.

Евакуація з Сум до Полтави проводилася 8 березня. За її підсумками голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що з Сум виїхали 5 тисяч людей і тисяча приватних автомобілів.

У ніч на 8 березня внаслідок авіабомбардування військами РФ у Сумах загинули понад 20 людей.