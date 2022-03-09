Агенство Fitch знизило довгостроковий рейтинг Росії

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Росії в іноземній валюті до «C» із «B», ідеться в пресрелізі агентства.

Згідно з повідомленням, таке пониження відображає думку Fitch «про неминучість суверенного дефолту» Росії.

3 березня Fitch знизило кредитний рейтинг Росії нижче від «неінвестиційного рівня» – з «ВВВ» до «В».

Агенство пояснило: суворі міжнародні санкції у відповідь на російські дії проти України підвищили ризики для макрофінансової стабільності РФ, є величезним шоком для основних принципів кредитоспроможності країни і можуть підірвати її готовність обслуговувати державний борг.