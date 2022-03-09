Кількість жертв авіаудару РФ по Сумах зросла до 22 – ОВА

Внаслідок авіаудару російських військ по житлових будинках у Сумах ввечері 7 березня загинули 22 людини, троє з них – діти, вісім людей поранені, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Ця історія по праву може називатися масовим вбивством, адже одна бомба забрала життя 22 людей. Російські війська завдали авіаудару по житловому сектору у Сумах. Бомба прилетіла на приватний будинок по вулиці Роменській і знищила його вщент. У будинку було 9 людей, всі загинули. Шість будинків зруйновані вщент. Ще близько двох десятків сусідніх будинків зруйновані частково. Серед загиблих 22 людей є 3 дитини. Спочатку повідомляли про дві, але сьогодні (8 березня – ред.) рятувальники дістали з-під завалів тіло хлопчика. Усі вони – з однієї родини», – написав Живицький у своєму телеграм-каналі.

За його словами, серед травмованих – п’ятирічна дівчинка.

8 березня в Сумах проводилася евакуація цивільного населення – до Полтави. Гуманітарний коридор для евакуації продовжили і на 9 березня.