Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Кількість жертв авіаудару РФ по Сумах зросла до 22 – ОВА

Знищені авіаударом будинки в Сумах, 8 березня 2022 року

Внаслідок авіаудару російських військ по житлових будинках у Сумах ввечері 7 березня загинули 22 людини, троє з них – діти, вісім людей поранені, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Ця історія по праву може називатися масовим вбивством, адже одна бомба забрала життя 22 людей. Російські війська завдали авіаудару по житловому сектору у Сумах. Бомба прилетіла на приватний будинок по вулиці Роменській і знищила його вщент. У будинку було 9 людей, всі загинули. Шість будинків зруйновані вщент. Ще близько двох десятків сусідніх будинків зруйновані частково. Серед загиблих 22 людей є 3 дитини. Спочатку повідомляли про дві, але сьогодні (8 березня – ред.) рятувальники дістали з-під завалів тіло хлопчика. Усі вони – з однієї родини», – написав Живицький у своєму телеграм-каналі.

За його словами, серед травмованих – п’ятирічна дівчинка.

8 березня в Сумах проводилася евакуація цивільного населення – до Полтави. Гуманітарний коридор для евакуації продовжили і на 9 березня.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG