Маріуполь в облозі. Вже 5 день поспіль ніяк не може розпочатися евакуація жителів з міста. Домовленості про «зелений коридор»​ не виконуються. Замість режиму тиші, російські війська продовжують атаки на місто. Що відбувається в одному з найбільших міст Донецької області зараз?



Замість режиму тиші та «зеленого коридору» – авіаційний удар по міській лікарні і пологовому будинку. Ось таке відео розповсюдила Маріупольська міська рада. Жертви ще утонюються. Кратер від авіабомби – вражає.



Гуманітарний караван, який їхав до міста, повертається в місце стоянки, написав помічник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Авіаційні бомби впали не лише на лікарню, але й на центральний ринок, пише Голова Синодального Управління Соціального служіння Православної Церкви України Сергій Горобцов.

Загиблих намагаються збирати, але ніхто не розуміє, як їх ховати

Місцеві жителі попри проблеми з комунікаціями намагаються виходять на зв’язок і розповідають про те, що відбувається. Нам вдалося додзвонитися до Маріуполя вперше за тиждень. Як бореться місто? Розповідають Інна та Данило, які прямо зараз перебувають у блокадному місті.

Тут небезпечно, але ми намагаємося хоч якийсь дзвіночок упіймати

«Місто в повній блокаді. В місті немає світла, водопостачання, газу. Зв’язок є лише в одному місці. Тут багато народу, які намагаються додзвонитися своїм родичам та друзям з інших міст. Більше ніде зв’язку немає. І зараз тривають обстріли. Тут небезпечно перебувати. Але намагаємося хоч якийсь дзвіночок упіймати», – розповідає Інна.

«Дуже багато мирного населення гине. В тому числі й на вулицях. Їх намагаються збирати. Але ніхто не розуміє, як їх хоронити. Можливо будуть спільні могили», – продовжує Інна.

Ось деякі кадри з блокадного Маріуполя:

Ближче до центра міста забиті майже всі підвали, всі евакуаційні приміщення

«Дуже багато біженців з окраїн міста. Сильно постраждали від обстрілів артилерією та авіацією східні райони, приватний сектор на окраїні міста. Тож ближче до центра міста забиті майже всі підвали, всі евакуаційні приміщення. Драмтеатри, філармонії. Людей розселяють по актових залах. Навіть не розглядають, чи підвальне там приміщення. Бо людей дуже багато. Немає ліків, немає харчування. Міська влада працює. Поліція працює. Всі намагаються допомагати один одному. Але постраждалих дуже багато. Лікарні також працюють. Їм дають генератори і постійно шукають пальне. Поки знаходять. Воду намагаються доставляти в лікарні та у місця, де багато біженців», – розповідає Інна.

Магазини в більшості своїй розгромлені, картопля по 400 грн

Ціни на продукти, якщо вони з’являються на ринках, сильно завищені

«Люди розпалюють багаття та на них намагаються готувати їжу. Хто чим зміг запастися. Магазини в більшості своїй розгромлені мародерами. Запасів продовольства вистачить не на довго. Всі сподіваються на допомогу ззовні. Люди чекають, що Україна їх не кине. Ті, хто зміг запастися чимось на певний час, у тих істерики немає. Вона є у тих, х то з якихось причин нічого не має. Це або ті, хто в свій час не змогли зорієнтуватися. Або ті, в кого хворі родичі, або проблеми зі здоров’ям. Бо знайти ліки неможливо. Всі аптеки порожні. Ціни на продукти, якщо вони з’являються на ринках, сильно завищені. 400 гривень за мішок картоплі бачив» – розповідає Данило.

За його словами, дехто виїжджає з міста. Але лише на свій страх та ризик. Все залежить від того, на кого натрапиш. Є російські військові, які можуть пропустити. Є такі, що пропускають, але забирають всю провізію. А є такі, що взагалі не пропускають.

Всі чекають звільнення з боку України

«Я багато з ким тут спілкувався. І ніхто з них не чекає тут на Росію. Всі радіють новим, коли наші десь відбивають російський наступ. І чекають звільнення з боку України», – розповів Данило.

Ось що пишуть про ситуацію в місті ті, кому вдалося зв'язатися зі своїми рідними.

Допоможіть врятувати наші сімі'ї – лист про ситуацію в Маріуполі



Про ситуацію в Маріуполі люди пишуть й листами в ЗМІ. Ось такий лист прийшов на редакційну пошту від Ганни Гурової.

«Прошу допомоги. Маріуполь ізольований, інфраструктура зруйнована, у місті немає води, електрики, газу, опалення, мобільного зв'язку, води, їжі та ліків. Лікарні, аптеки, супермаркети зруйновані, люди не виходять із підвалів та притулків, сидять у темряві та моторошному холоді. Мирні жителі перебувають під сильним обстрілом. Діти вмирають від зневоднення. На вулицях лежать мерці. Люди повністю відключені від мобільного зв'язку, ми нічого не знаємо про долю наших родичів. Їм терміново потрібна гуманітарна допомога та евакуація, вони гинуть! Їм потрібна вода, їжа та ліки. Допоможіть привернути увагу світу до наших проблем, допоможіть урятувати наші сім'ї, наших дітей!»

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість обстрілює житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.

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