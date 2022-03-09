З Ізюма вивезли 250 людей, ще 5 тисяч потребують евакуації – голова Харківської ОВА

Із Ізюма вивезли близько 250 людей, за попередніми даними, понад 5 000 жителів потребують евакуації, вони залишаються у сховищах без їжі, води, тепла, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, весь день тривають обстріли, евакуація людей із Ізюма фактично зірвана через недотримання умов російською стороною.

«Десятки автобусів, які виїхали за жителями, – так і не потрапили до міста. Лише шість одиниць транспорту евакуювали близько 250 осіб. Так само не потрапив до міста гуманітарний конвой із продуктами, водою, теплим одягом та іншим найнеобхіднішим», – написав голова ОВА.

Він повідомив, що місто практично знищене: відсутня електрика, газ, тепло, вода.

«В Ізюмі не працює мобільний зв'язок, інтернет, радіо/ТБ. Всі перебувають в укриттях. Місцева влада їздила по сховищах, аби сповістити людей про евакуацію. За попередніми даними більше 5000 осіб потребують евакуації», – додав Синєгубов.

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9 березня віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про погодження з російською стороною шістьох маршрутів евакуації, зокрема й із Ізюма Харківської області – до Лозової Харківської області.

За її словами, згідно з домовленостями, військові погоджуються припинити вогонь від 9:00 до 21:00 поточного дня.

Напередодні евакуація проводилася в Сумах й Ірпені.

Російська сторона раніше зривала евакуацію цивільних, обстрілюючи маршрути, за якими мали вивозити людей, зокрема у Маріуполі, Волновасі. Крім того, під час евакуації були обстріляні цивільні в Ірпені, внаслідок чого загинули восьмеро людей. При цьому Росія звинувачувала у зриві евакуації українську сторону.