«Нас тут забули»: СБУ перехопила нову розмову російського військового

У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, повідомляє Служба безпеки України. Цей висновок вона робить на підставі перехопленої розмови російського військового, який скаржиться дружині на те, що про російську армію забуло керівництво.

«Мою роту не забезпечує ніхто. Наз забули з Великої Землі... Вони забули про те, що нас сюди виштовхали. Нам доводиться добувати самим усе. Ми забезпечуємо своїх чужим. А якщо їх не забезпечувати – це буде м’ясо: просто людей спалять і все», – йдеться в оприлюдненому СБУ аудіофрагменті цієї розмови.

У Службі безпеки наголошують, що зараз російська армія деморалізована та нападає на українських селян і заправки, намагаючись отримати хоч якесь забезпечення.

Наразі немає можливості незалежно перевірити дані, оприлюднені відомством.

Станом на 9 березня, за даними Генштабу, російські війська суттєво знизили темпи свого просування на українські території, але не відмовилась від проведення наступальної операції та продовжує зосереджувати основні зусилля на:

оточенні Києва

захопленні Сум, Харкова, Маріуполя, Миколаєва

забезпеченні сухопутного коридору між ТОТ АР Крим та континентальною частиною РФ

виході на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

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Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.

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За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії перевищують 12 тисяч особового складу. Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Водночас американська розідка оцінює втрати російських військових у від 2 до 4 тисяч людей вбитими.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.