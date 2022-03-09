ЄС додасть до санкційного списку членів Ради федерації Росії та низку російських підприємців

Європейський союз розширив перелік підсанкційних громадян Росії. Про це йдеться в документі, який є в розпорядженні Радіо Свобода.

Згідно з рішенням Ради Європейського союзу, ухваленим «з огляду на серйозність ситуації», під санкції потрапили 146 членів Ради федерації Росії, які ратифікували «угоду про дружбу» з незаконними збройними угрупованнями «ЛНР» та «ДНР».

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«Крім того, цей перелік включатиме 14 людей, які підтримують та отримують зиск від уряду Російської Федерації або надають йому значні джерела доходу, або пов’язані з підсанкційними фізичними та юридичними особами», – додають у Раді ЄС.

Зокрема, під санкції потрапили:

родина голови правління «Трубної металургійної компанії» Дмитра Пумпянського

голова ради директорів торговельної мережі «Магніт» Олександр Винокуров

власник компанії з виробництва добрив «Уралхім» Дмитро Мазепин і його син, пілот «Формули-1» Микита Мазепин

власник виробника добрив «Єврохім» та вугільної компанії SUEK Андрій Мельниченко

президент компанії-провайдера «Ростелеком» Михайло Осеєвський

голова правління авіакомпанії «Аерофлот» Михайло Полубояринов

голова управлінської компанії «Руснано», перший заступник голови ради Військової промислової комісії Сергій Куліков

голова ради директорів агропромислової компанії «Русагро» Вадим Мошкович

голова компанії-власника соціальної мережі «Вконтакті» VK Limited Володимир Кірієнко

директор компанії з виробництва фосфатних добрив «ФосАгро» Андрій Гурьєв

голова ради директорів нафтохімічної компанії «Сібур» Дмитро Конов

Крім того, за даними редактора Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода з питань Європи Рікара Юзвяка, Євросоюз також вирішив відключити від SWIFT білоруські банки «Дабрабит», «Білоруський банк розвитку» та «Білагропромбанк».

Також блок запровадив обмеження на торгівлю з Росією продукцією в галузях морського судноплавства та радіокомунікаційних технологій.

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Раніше 9 березня стало відомо, що Європейський союз погодився розширити свій третій пакет санкцій проти Росії, щоб охопити більшу кількість олігархів і чиновників, наближених до президента РФ Володимира Путіна, через неспровоковане масштабне вторгнення Москви в Україну.