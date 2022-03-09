ЄС додасть до санкційного списку членів Ради федерації Росії та низку російських підприємців

Європейський союз розширив перелік підсанкційних громадян Росії. Про це йдеться в документі, який є в розпорядженні Радіо Свобода.
Згідно з рішенням Ради Європейського союзу, ухваленим «з огляду на серйозність ситуації», під санкції потрапили 146 членів Ради федерації Росії, які ратифікували «угоду про дружбу» з незаконними збройними угрупованнями «ЛНР» та «ДНР».
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«Крім того, цей перелік включатиме 14 людей, які підтримують та отримують зиск від уряду Російської Федерації або надають йому значні джерела доходу, або пов’язані з підсанкційними фізичними та юридичними особами», – додають у Раді ЄС.
Зокрема, під санкції потрапили:
- родина голови правління «Трубної металургійної компанії» Дмитра Пумпянського
- голова ради директорів торговельної мережі «Магніт» Олександр Винокуров
- власник компанії з виробництва добрив «Уралхім» Дмитро Мазепин і його син, пілот «Формули-1» Микита Мазепин
- власник виробника добрив «Єврохім» та вугільної компанії SUEK Андрій Мельниченко
- президент компанії-провайдера «Ростелеком» Михайло Осеєвський
- голова правління авіакомпанії «Аерофлот» Михайло Полубояринов
- голова управлінської компанії «Руснано», перший заступник голови ради Військової промислової комісії Сергій Куліков
- голова ради директорів агропромислової компанії «Русагро» Вадим Мошкович
- голова компанії-власника соціальної мережі «Вконтакті» VK Limited Володимир Кірієнко
- директор компанії з виробництва фосфатних добрив «ФосАгро» Андрій Гурьєв
- голова ради директорів нафтохімічної компанії «Сібур» Дмитро Конов
Крім того, за даними редактора Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода з питань Європи Рікара Юзвяка, Євросоюз також вирішив відключити від SWIFT білоруські банки «Дабрабит», «Білоруський банк розвитку» та «Білагропромбанк».
Також блок запровадив обмеження на торгівлю з Росією продукцією в галузях морського судноплавства та радіокомунікаційних технологій.
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Раніше 9 березня стало відомо, що Європейський союз погодився розширити свій третій пакет санкцій проти Росії, щоб охопити більшу кількість олігархів і чиновників, наближених до президента РФ Володимира Путіна, через неспровоковане масштабне вторгнення Москви в Україну.
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