Лондон запроваджує нові санкції проти Росії в сфері авіації

Велика Британія 9 березня оголосила про нові санкції в галузі авіації. Згідно з новими обмеженнями, будь-який російський літак може бути заарештований. Крім того, може бути заборонений експорт авіаційної чи космічної продукції до Росії. За новими правилами вже заарештований один літак.
«Заборона літаків під російським прапором у Великій Британії та визнання їх використання кримінальним злочином завдасть ще більше економічного болю Росії та тим, хто наближений до Кремля», – сказала міністерка закордонних справ Ліз Трасс.
У заяві британського Форін Офісу йдеться, що заборона поширюється на будь-які літаки, що належать, експлуатуються чи зафрахтовані будь-ким, пов’язаним з Росією, або визначеними нею фізичними чи юридичними особами, і надає право затримувати будь-які літаки, що належать особам, пов’язаним з Росією.
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Міністр транспорту Грант Шаппс заявив, що один приватний літак уже був арештований, поки триває подальше розслідування. Газета Telegraph повідомила, що літак був пов’язаний з другом російського мільярдера Романа Абрамовича.
Згідно із заявою, нові обмеження також завадять експорту, пов’язаному з авіацією та космосом, в тому числі послугам зі страхування та перестрахування.
Це означатиме, що покриття за існуючими полісами припиняється, тоді як британські страхові компанії, згідно з заявою, не зможуть здійснювати виплати за наявними полісами в цих галузях.
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Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».
Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.
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