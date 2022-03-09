Зеленський: рішення щодо літаків із Польщі потрібне «негайно»

Президент Володимир Зеленський закликав якнайшвидше вирішити питання про передання Україні бойових літаків МіГ-29 із Польщі.

«Ми вдячні Польщі за альтернативу – за готовність надати Україні бойові літаки. Питання в логістиці. По суті, технічне питання. Його треба вирішувати! Негайно», – сказав президент під час звернення 9 березня.

«Є офіційне рішення Польщі передати літаки на відповідну базу – американську базу. Ми також маємо підтвердження – ми все чули – що домовленість американської сторони з Польщею є, вона досягнута. Але при цьому чуємо, що пропозиція Польщі нібито необґрунтована. І це кажуть у Вашингтоні. Це також ми з вами читали. То ж коли буде рішення? Послухайте: у нас війна! У нас немає часу на всі ці сигнали. Це ж не пінг-понг! Це про людські життя! Ми ще раз просимо: вирішуйте це швидше. Не перекидайте відповідальність, відправте нам літаки», – наголосив Зеленський.

8 березня польський уряд заявив, що готовий передати літаки радянського виробництва МіГ-29 в розпорядження Сполучених Штатів безкоштовно, відправивши їх на військово-повітряну базу Ramstein у Німеччині. Натомість уряд Польщі просить Вашингтон надати йому літаки з відповідними операційними спроможностями, висловивши готовність обговорити умови їх купівлі.​

Пентагон відкинув пропозицію Польщі ​і заявив, що не вважає її «обґрунтованою».

Раніше президент Володимир Зеленський закликав європейські країни надати Україні для оборони літаки радянського виробництва, на яких вміють літати українські пілоти. Серед країн-членів НАТО ще Болгарія та Словаччина також мають у своїх ВПС винищувачі радянського виробництва.

Чимало американських законодавців закликали Вашингтон зробити все можливе, щоб доставити літаки в Україну, у тому числі дозволити країнам, що відправлять радянські МіГ-29, швидко отримати натомість американські F-16.

Білий дім заявив, що не заперечує проти відправки літаків в Україну, але бачить для цього проблеми із матеріально-технічним забезпеченням.

Заява Польщі про можливу доставку 28 літаків на американську авіабазу у Європі відкрила перспективу того, що виліт літаків із бази США та НАТО у повітряний простір України розглядатиметься як поширення війни за її нинішні межі, проти чого раніше застурігали в альянсі.

Росія заявила, що така підтримка ВПС України буде рівносильною участі у війні і, можливо, спровокує відповідь РФ.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.