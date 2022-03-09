Пентагон назвав «необґрунтованою» пропозицію Польщі передати Україні літаки через базу США у Німеччині

Пентагон у вівторок відкинув пропозицію Польщі про те, що вона готова відправити Сполученим Штатам свої винищувачі МІГ-29 на американську військово-повітряну базу Ramstein у Німеччині для подальшої передачі Україні.

«Ми продовжимо консультації з Польщею та іншими нашими союзниками щодо НАТО з цього питання та складних логістичних проблем, але ми не вважаємо пропозицію Польщі обґрунтованою», – заявив представник Пентагону Джон Кірбі.

Заява Польщі про доставку 28 літаків на американську авіабазу у Європі відкрила тривожну перспективу того, що виліт літаків із бази США та НАТО у повітряний простір України розглядатиметься як поширення війни за її нинішні межі.

Росія заявила, що така підтримка ВПС України буде рівносильною участі у війні і, можливо, спровокує відповідь РФ.

8 березня польський уряд заявив, що готовий передати літаки радянського виробництва МіГ-29 в розпорядження Сполучених Штатів безкоштовно, відправивши їх на військово-повітряну базу Ramstein у Німеччині. Натомість уряд Польщі просить Вашингтон надати літаки з відповідними операційними спроможностями, висловивши готовність обговорити умови їх купівлі.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав європейські країни надати Україні для оборони літаки радянського виробництва, на яких вміють літати українські пілоти. Серед країн-членів НАТО ще Болгарія та Словаччина також мають у своїх ВПС винищувачі радянського виробництва.