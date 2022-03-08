Польща готова надати свої літаки «МіГ-29» у розпорядження США – МЗС

Польський уряд готовий передати літаки радянського виробництва «МіГ-29» в розпорядження Сполучених Штатів. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Польщі 8 березня.

«Влада республіки Польща, після консультацій між президентом та урядом, готова передати – негайно і безкоштовно – всі свої літаки «МіГ-29» на військово-повітряну базу (США, розташовану в Німеччині – ред.) Ramstein та розмістити їх під розпорядження уряду Сполучених Штатів Америки», – йдеться в повідомленні.

Водночас уряд Польщі просить Вашингтон надати натомість літаки з відповідними операційними спроможностями, висловивши готовність обговорити умови їх купівлі.

«Польський уряд також закликає решту членів НАТО, які є власниками літаків «МіГ-29» діяти так само», – додають у міністерстві.

Вашингтон розглядає питання, як поповнити запаси літаків у Польщі, якщо Варшава вирішить передати Україні свої бойові літаки радянського виробництва, заявив 6 березня держсекретар США Ентоні Блінкен. Польща того ж дня заявила, що рішення про передачу літаків ще не ухвалене.