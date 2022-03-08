Щонайменше 6 військових і спеціальних бортів Росії злітали у Сирію з початку повномасштабної війни з Україною – «Схеми»

Два літаки Повітряних сил РФ, два літаки 223-го льотного загону Міноборони РФ та один борт спеціального льотного загону «Росія» з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну здійснили шість вильотів у Сирію та назад. Згодом два літаки були помічені поблизу кордону з Україною, але зникли з радарів.

Це виявили «Схеми» за допомогою сайту моніторингу повітряних суден FlightRadar. Раніше видання «Українська правда» повідомило про інший борт Міністерства оборони РФ, який двічі літав до Сирії.

Про те, що Росія вербує сирійців для участі у війні в Україні, раніше писало видання The Wall Street Journal з посиланням на чотирьох американських чиновників. Згодом інформацію про залучення Росією іноземних найманців підтвердили і в Пентагоні.

RA-65992



Відповідно до даних з сайту моніторингу повітряних суден FlightRadar 1 березня літак Ту-134АК з бортовим номером RA-65992, який належить Повітряним силам РФ, вилетів з аеропорту поблизу міста Астрахань (Росія) і попрямував у напрямку Сирії, в район міста Латакія, де зник з радарів. Наступного дня, 2 березня, літак з’явився в повітряному просторі Сирії і повернувся до Москви.

3 березня цей же літак вилетів з Москви в напрямку російського міста Бєлгород. Бєлгородська область РФ межує з Харківською, Сумською та Луганською областями України. Того ж дня ТУ-134АК повернувся до Москви. Через день, 5 березня, цей же літак вилетів у напрямку російського Брянська та зник з радарів в Калузькій області. Брянська область межує з Чернігівською та Сумською областями України. В той день же день ТУ-134АК повернувся до Москви.



Згідно з характеристиками, цей літак вміщує 26 осіб.

RA-85843



Інший літак зі складу спеціального льотного загону «Росія» Ту-154 із бортовим номером RA-85843, за даними FlightRadar, також зробив декілька вильотів до Сирії після початку широкомасштабної війни Росії проти України.

26 лютого він вилетів із Москви до столиці Сирії міста Дамаск, згодом, того ж дня, вилетів в напрямку Лівії, а звідти, вже 27 лютого, полетів до Росії в напрямку міста Грозний (Чеченська республіка). 5 березня Ту-154 знову вилетів із Москви в Дамаск, зробив декілька внутрішніх перельотів і вже 6 березня вилетів до столиці РФ.

Спеціальний льотний загін «Росія» забезпечує перевезення повітряним транспортом президента РФ та інших вищих посадових осіб країни.

За даними профільних сайтів, максимальна кількість пасажирів, яку Ту-154 може перевезти – це 180 осіб.



RA-85586



«Схеми» звернули увагу на ще один літак – Ту-154Б-2 з бортовим номером RA-85586, який належить 223-му льотному загону Міноборони РФ. 24 лютого він вилетів із Москви в напрямку Сирії і того ж дня повернувся. Згодом, 1 березня, цей літак вилетів в напрямку міста Самара.

Його максимальна місткість – 180 пасажирів.

RA-78830



Ще один російський військово-транспортний літак Іл-76-МД із бортовим номером RA-78830, який належить повітряним силам РФ та може використовуватися для висадки десанту та військової техніки, 2 березня вилетів із аеропорту поблизу міста Краснодар в напрямку Сирії і вилетів до Москви наступного дня. Згодом, 4 березня, цей борт вирушив в напрямку міста Курськ. Курська область РФ межує з Сумською областю України.

RA-86572



За даними сайту моніторингу повітряних суден FlightRadar, російський військовий літак Іл-62-М, який належить до 223-го льотного загону Міноборони РФ, 4 березня з Москви вилетів в напрямку Сирії і того ж дня повернувся назад. Відповідно до даних офіційного сайту виробника, максимальна кількість пасажирів, яку Іл-62-М може перевозити – 168 пасажирів.

Раніше видання «Українська правда» повідомило, що інший літак Міноборони РФ із початку широкомасштабної війни Росії проти України двічі літав до Сирії та повертався назад.



До цього видання The Wall Street Journal повідомило, що Росія вербує сирійців для війни проти України. Видання зазначає, що російська влада шукає сирійців, які мають досвід вуличних боїв, сподіваючись, що це допоможе захопити Київ. Експерти припускають, що цей крок може вказувати на ескалацію бойових дій, йдеться в статті WSJ.

«Росія була ключовим союзником президента Сирії Башара Асада з моменту вступу в цей конфлікт – переважно шляхом участі російських збройних сил і завдання авіаударів. «Група Вагнера», яка прибула до Сирії невдовзі після того, як Росія вступила в конфлікт на боці режиму Асада, здійснювала допоміжні операції, такі як захоплення нафтових і газових родовищ та охорона іншої урядової інфраструктури, наприклад, аеропортів», – додає The Wall Street Journal.

Пізніше в інтерв’ю американському CNN речник Пентагону Джон Кірбі також повідомив, що Росія вербує іноземних найманців для війни в Україні.