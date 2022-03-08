США: сенатор Менендес наполягає на передачі Україні винищувачів радянського виробництва із країн НАТО

Сенатор Боб Менендес (демократ від Нью-Джерсі) 7 березня написав держсекретареві США Ентоні Блінкену та міністру оборони Ллойду Остіну листа із закликом до Вашингтона взяти на себе зобов’язання замінити передані Україні на оборону літаки модернізованими – для західних країн, які погодилися на таку передачу.

«Я підтримую зусилля в Сенаті з реалізації заходів щодо компенсації нашим союзникам, які надають свої літаки для оборони України», – написав Менендес.

Боб Менендес, який є головою сенатського комітету з міжнародних відносин, написав листа після того, як президент України Володимир Зеленський закликав європейські країни надати літаки радянського виробництва, на яких вміють літати українські пілоти.

З цього приводу Державний департамент працює з Польщею та консультується з іншими союзниками по НАТО.

«Це суверенне рішення Польщі. Ми аж ніяк не заперечуємо проти того, щоб Польща передала літаки Україні», – сказав представник Держдепартаменту в коментарі агенції Reuters.

Вашингтон розглядає питання, як поповнити запаси літаків у Польщі, якщо Варшава вирішить передати Україні свої бойові літаки радянського виробництва, заявив 6 березня держсекретар США Ентоні Блінкен. Польща того ж дня заявила, що рішення про передачу літаків ще не ухвалене.

Чимало американських законодавців закликали Вашингтон зробити все можливе, щоб доставити літаки в Україну, у тому числі дозволити країнам, що відправляють радянські МіГ-29, швидко отримати натомість американські F-16.

Білий дім заявив, що не заперечує проти відправки літаків в Україну, але бачить для цього проблеми із матеріально-технічним забезпеченням.