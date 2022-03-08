Андрій Піонтковський: «На Путіна чекає шибениця через війну з Україною»

Російський бліцкриг в Україні провалився. На фронті встановилася нестійка рівновага, поразка Володимира Путіна у війні з Україною неминуча, сказав в інтерв'ю проєкту «Новини Приазов'я»​ російський політолог із Вашингтона Андрій Піонтковський. Він також назвав умови, за яких Україна зможе сама закрити своє небо від російських ракет, та спрогнозував, яка кара чекає президента Росії Путіна за воєнні злочини в Україні.

Війна Росії проти України триває вже 13-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії перевищують 12 тисяч особового складу.

Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Українське керівництво закликає НАТО запровадити над Україною зону, заборонену для польотів. Поки що альянс не готовий це зробити.

«Новини Приазов'я»: Хто на сьогоднішній день виграє у війні Росії проти України?

Андрій Піонтковський: Ну це дивне запитання. Що розуміти під виграшем? Величезну моральну перемогу отримала Україна, політичну.

Одній божевільній людині у Кремлі це ще незрозуміло, здається

У військовому плані – встановилась нестійка рівновага. Проте все одно, зважаючи на потенціали Росії та України, це у військовому плані величезна перемога України, оскільки план Путіна – це був бліцкриг, режим Change – поставити своїх маріонеток до влади та підкорити собі всю Україну, потім її розщепити по шматках. Тепер вже зрозуміло, що це ніколи не здійсниться.

Тобто це зрозуміло всім у Москві. Я гадаю, це зрозуміло всім у Генеральному штабі. Втім, біда в тому, що одній божевільній людині у Кремлі це ще незрозуміло, здається. Доведеться йому доводити цю думку дуже сильними засобами.



– Безпольотна зона над Україною. Є конкретна людина, яка могла б ухвалити це рішення? Один відповідальний?

Всі ці жахливі його (Путіна) злочини будуть щодня спостерігати на екранах всього світу

– Конкретна людина – це пан Байден (президент США – ред.). Він сьогодні не здатен ухвалити це рішення – він ухвалить його днів за п’ять. Ціною зволікання будуть десятки тисяч вбитих українців. Причому Путін же дав зрозуміти, і сьогодні вже вранці (7 березня 2022 року – ред.) офіційно на перемовинах оголосить, що перемир’я не буде, якщо Україна не підпише політичну капітуляцію.

Ну і тим більше не буде евакуації заручників, тобто сто тисяч жителів захоплених в облозі в Маріуполі будуть знищені «заради величі Росії та спільного майбутнього одного й того ж народу», як він вважає. І триватимуть бомбардування.

Проте всі ці жахливі його злочини будуть щодня спостерігати на екранах всього світу. Я перебуваю тут, у Вашингтоні, я бачу, як змінюються настрої. І суспільна думка – світова, американська – змусить Байдена ухвалили це рішення (про запровадження безпольотної зони над Україною – ред.). На жаль, надто пізно.

– Чому ви кажете про п’ять днів?

Злочини Путіна переповнили вже чашу терпіння Господа Бога, якщо він існує

– Це може бути чотири дні, це може бути десять днів. Просто я бачу тенденцію. Просто злочини Путіна переповнили вже чашу терпіння Господа Бога, якщо він існує, чи світового духа, і в тому числі й терпіння американського політикуму.



– Що могло б зламати хід війни, крім закритого неба над Україною? Ви кажете, що це, швидше за все, суспільна думка на Заході, вірно?

Остаточно оформити українську перемогу може позбавлення Росії переваги у повітрі

– Змінити хід війни, остаточно оформити українську перемогу може позбавлення Росії переваги у повітрі. Це зробить закрите небо. Перший боязкий крок (6 березня 2022 року) зроблено (раніше – ред.) вони ж пручалися навіть спрямувати польські літаки з Румунії (і Польщі – ред.), кілька десятків.

Врешті решт, якщо вони (західні політики – ред.) такі боягузи, то формально, якщо вони нададуть достатню кількість добровольців-пілотів та «Стінгерів», то це закрите небо Україна зможе власними силами зробити. Я гадаю, так і буде. Блінкен (держсекретар США – ред.) же урочисто заявив (6 березня 2022 року – ред.) по американському телебаченню в передачі Face Nation, що, вочевидь, йому вдалося, він – найбільший друг України у Вашингтоні. Вони – друзі великі з Кулебою (глава МЗС України – ред.).

Щодо Путіна – демонстрована перед всім світом садистська позиція ката, готового знищити сотні тисяч людей, приведе його до шибениці

Кулеба, звісно, величезну роль відіграє у вас. Ця криза показала, що у вас чудовий президент і чудовий міністр закордонних справ, і чудова армія – тож ви переможете.

Щодо Путіна – оця демонстрована перед всім світом садистська позиція ката, готового знищити сотні тисяч людей, в кілька кроків, приведе його до шибениці. No fly zone (безпольотна зона – ред.), ганебна поразка російської армії, переворот у Москві, арешт, видача його міжнародному трибуналу…

Я думаю, стосовно такого злочинця буде застосовано винятковий захід – смертна страта через повішення.

– Чому оточення Путіна поводиться ніби колективний Путін, і поки ніхто не може його зупинити?

Путін – це Гітлер з ядерною зброєю, дуже небезпечна людина. Проте доведеться його знищувати

– А тому що оточення значною мірою поділяє його божевільні «фашистські» погляди. Іноді краєм ока дивіться російські канали… Путін – щира людина, він не прикидається фашистом. Він як Гітлер, Гітлер же був дуже переконаною людиною. Кажуть, Путін – крадій. Так, він вкрав 240 мільярдів доларів. Але знищення України не допоможе його грошам. У нього є цілий комплекс ідей величі Росії, реванш над Заходом за поразку у Холодній війні. Це Гітлер з ядерною зброєю, дуже небезпечна людина. Проте доведеться його знищувати.



– Складається враження, що жителі Росії теж підтримують політику Путіна. Ми розуміємо, що нема в авторитарних режимах [чесної] соціології, тим не менш опитування ВЦИОМ свідчить, що 71% росіян підтримують так звану спецоперацію, а по суті – війну Росії в Україні.

– Є різні росіяни. 6 березня по всіх містах була хода миру, і, я не знаю точної кількості, ну десь півтори десятки тисяч (15 тисяч осіб загалом було арештовано по всій Росії). Це люди, які йдуть не на десять днів до СІЗО – зараз у нас закон про образу армії, як він сформульований, 15 років покарання (загрожує за «розповсюдження фейків про російську армію» – ред.). Тобто, є люди, що рятуються честь Росії, але так, я з вами погоджуюсь, вони не у більшості.

Путін починав як крадій Поступово до нього прийшли геополітичні ідеї: треба підкорити весь світ, знищити Українську державу

Втім величезну роль відіграє, безумовно, промивання мізків телевізійне. Німці ж теж були цілком інтелігентним, освіченим народом. Тоді тільки новинкою було радіо, і за допомогою радіо Гітлер їх довів до такого стану. Путін починав як такий собі типовий російський крадій, що пробрався (до влади – ред.) і займається своїм бізнесом. Ну а потім от поступово до нього прийшли геополітичні ідеї: треба підкорити весь світ, знищити Українську державу. Нічого нового нема. 70 років тому світ стикався з таким феноменом.

– Віктор Шендерович каже, що бути росіянином у 2022 році – це як бути німцем у 1940-х. Чи стануть росіяни через війну в Україні нацією-вигнанцем?

Росіянам доведеться «відмиватися» дуже довго, якщо взагалі збережеться Російська держава

– Я боюся, що це надовго вже. Німцям довелось «відмиватися» від Гітлера років 70. Лиш нещодавно Шольц заявив, до речі, у зв’язку із появою нового «Гітлера», – він сказав, що німці позбавились комплексу провини перед Радянським Союзом та Росією. Це знаменательна фраза.

70 років вони «відмивалися» від Гітлера, а зараз вони побачили, що є навіть гірше Гітлера: «Може, годі вже, відмилися». Так само і росіянам доведеться «відмиватися» дуже довго, якщо взагалі збережеться Російська держава, між іншим, тому що поразка Путіна у цій війні неминуча. Він вже перейшов усі межі. Ну скільки от?

Байден ще кілька днів буде дивитись на CNN (треба віддати належне CNN – робить величезну роботу, показує все це світовій спільноті, як підбивають українські міста, села. Врешті, не 74, а 94 відсотки населення (США) вимагатимуть безпольотної зони. Захід вже все знає про злочини Путіна.

– Хто чи що змусить росіян покаятися за або мовчазну згоду, або підтримку цієї війни в Україні?

Необхідність потім років 30 платити контрибуцію Україні

– Ну, капітуляція з дуже важкими умовами, продиктованими міжнародною спільнотою, необхідність потім років 30 платити контрибуцію Україні. Замисляться.

– Ви казали на багатьох каналах про те, що якщо Путіна не зупинити в Україні, то країни Балтії – наступні…

– Ну звісно. От це я ніяк не можу донести до свідомості Байдена та оточуючих. Ну добре, це аморально з їхнього боку дивитися (на смерті українців – ред.)… Давайте казати не про мораль, self interest (власні інтереси – ред.): цілком же очевидно, що він кинув виклик усьому Заходу, ненавидить Захід.

Він же виставив цей ультиматум Заходу (в грудні 2021 року– ред.): всі думали, що це якийсь жарт: «Відступайте на лінію (я її називаю лінія Батия-Сталіна)». Після падіння України він піде на Балтику.

Що повторює Байден щодня?! «Ні-ні, ми не будемо битися в Україні, тому що Україна не є членом НАТО. Але ми будемо битися за кожен дюйм…».

Їм все одно доведеться воювати з ядерним маніяком у Балтії

А у чому різниця дюйма латвійської території від дюйма української? Лиш тим, що Латвію вони прийняли до НАТО, коли ще Путін їм не погрожував, вони його ще не боялися. А у 2008 році він вже погрожував, і вони злякалися прийняти Україну. Це перше. А друге, що їм все одно доведеться воювати з ядерним маніяком у Балтії. Тож яка різниця? Зараз у них є 40 мільйонів бійців (громадян України – ред.), які будуть їх підтримувати на величезній території. Це буде подолано у найближчі п’ять-шість-сім днів.

– От просто протягом тижня це все вирішиться?

Путін ще раз повторить свої умови. Але я не маю сумніву, що ваша (українська) делегація від них відмовиться, і він перейде вже до варіанту Грозного та Алепо

– Ну звісно, тому що Путін ще раз повторить свої умови. Але я не маю сумніву, що ваша (українська – ред.) делегація від них відмовиться, і він перейде вже до варіанту Грозного та Алепо (бомбардуванню міст – ред.). Він же вже знищував міста, повністю їх зносив…

– А Польщі варто побоюватися? Там, згідно опитувань, жителі впевнені, що вони будуть наступною жертвою нападу.

– Ну все: Балтика, Польща. Якщо Захід здасть Україну… Черчилль же казав знамениту фразу: «Хто обирає між ганьбою і війною ганьбу – все одно отримує війну». Путін сформулював свої плани. Це розуміють багато хто з політиків у Вашингтоні. Я це тут відчуваю.

Інтерв'ю з Андрієм Піантковським було записане 7 березня 2022 року.