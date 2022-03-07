В окупованому Росією Криму знову помітили пересування великої кількості російської військової техніки із розпізнавальним знаком у вигляді літери "Z" на бортах, повідомляють кореспонденти Крим.Реалії. Майже всі автомобільні номери зафарбовані або перевернуті зворотним боком назовні. Крім того, територією півострова перевозили ракети.



Війна Росії проти України триває 12-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». Під контролем Росії знаходяться, зокрема, міста Херсон, Мелітополь, Нова Каховка. Проте місцеве населення протестує проти військових дій і виходить на мирні демонстрації, виганяючи загарбників. Є повідомлення, що по них стріляють.