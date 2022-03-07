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Ракети, паливо та особовий склад: нові пересування російської військової техніки у Криму (фотогалерея)

В окупованому Росією Криму знову помітили пересування великої кількості російської військової техніки із розпізнавальним знаком у вигляді літери "Z" на бортах, повідомляють кореспонденти Крим.Реалії. Майже всі автомобільні номери зафарбовані або перевернуті зворотним боком назовні. Крім того, територією півострова перевозили ракети.

Війна Росії проти України триває 12-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». Під контролем Росії знаходяться, зокрема, міста Херсон, Мелітополь, Нова Каховка. Проте місцеве населення протестує проти військових дій і виходить на мирні демонстрації, виганяючи загарбників. Є повідомлення, що по них стріляють.
Колона військових &laquo;камазів&raquo; із розпізнавальними знаками &quot;Z&quot; у селі Оріхове Сакського району стоїть на узбіччі у напрямку руху у бік Сімферополя, номери автомобілів зафарбовані
1 Колона військових «камазів» із розпізнавальними знаками "Z" у селі Оріхове Сакського району стоїть на узбіччі у напрямку руху у бік Сімферополя, номери автомобілів зафарбовані
У цього &laquo;камаза&raquo; номер перевернутий зворотнім боком назовні
2 У цього «камаза» номер перевернутий зворотнім боком назовні
Ці два автомобілі наздоганяють колону
3 Ці два автомобілі наздоганяють колону
Військовий &laquo;камаз&raquo; для перевезення особового складу на дорозі від Інкермана у бік Сімферополя
4 Військовий «камаз» для перевезення особового складу на дорозі від Інкермана у бік Сімферополя
Завантажений ракетами бортовий військовий &laquo;камаз&raquo; на автодорозі Севастополь &ndash; Саки &ndash; Євпаторія
5 Завантажений ракетами бортовий військовий «камаз» на автодорозі Севастополь – Саки – Євпаторія
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Паливозаправник із літерою &quot;Z&quot; у Севастополі
7 Паливозаправник із літерою "Z" у Севастополі
Паливозаправник із літерою &quot;Z&quot; в Інкермані
8 Паливозаправник із літерою "Z" в Інкермані
Цей військовий бензовоз зламався у селі Табачне Бахчисарайського району
9 Цей військовий бензовоз зламався у селі Табачне Бахчисарайського району
Тягач із літерою &quot;Z&quot; на кабіні у Севастополі
10 Тягач із літерою "Z" на кабіні у Севастополі
Військовий &laquo;Урал&raquo; під Євпаторією їде у бік міста Саки, антена на даху &laquo;кунга&raquo; зачинена маскувальною сіткою
11 Військовий «Урал» під Євпаторією їде у бік міста Саки, антена на даху «кунга» зачинена маскувальною сіткою
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Крим.Реалії

Передрук із «Крим.Реалії» / «Крым.Реалии»

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