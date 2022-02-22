Верхня палата парламенту Росії підтримала угоди з угрупованнями, які контролюють ОРДЛО

Рада федерації Росії 22 лютого одноголосно ратифікувала угоди про «дружбу, співпрацю та взаємну допомогу» між Росією та угрупованнями «ДНР» та «ЛНР», які контролюють окремі райони Донецької та Луганської областей. Раніше у вівторок аналогічне рішення ухвалила Державна дума, нижня палата російського парламенту.

Закони про ратифікацію угод мають набрати чинності з моменту офіційної публікації.

Сторони «угод» зобовʼязуються надавати одна одній допомогу, включно з військовою, а також надавати право будівництва, використання та вдосконалення військової структури та військових баз на своїй території.

Зафіксовано необхідність укладання окремих угод про встановлення державного кордону та його охорону.

21 лютого президент Росії Володимир Путін спочатку оголосив про визнання Росією незалежності територій, які контролюють підтримувані Москвою угруповання, а згодом про введення російських регулярних військ на ці території.

США та інші країни Заходу раніше заявляли, що в разі російського збройного вторгнення на територію України запровадять проти Росії жорсткі санкції. Постійні представники ЄС уже домовилися запровадити точкові обмеження щодо російських громадян і компаній, причетних до визнання сепаратистських регіонів Донбасу. Пакет санкцій буде затверджено міністрами закордонних справ Євросоюзу.