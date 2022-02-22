«Введення російських військ на Донбас підвищує ризик збройного конфлікту» – президент Чехії Земан

Президент Чехії Мілош Земан вважає, що «введення російського війська на території сепаратистських республік підвищує ризик військового конфлікту». У своїй заяві чеський президент також наголосив, що дії Росії «знижують надії на дипломатичне вирішення» конфлікту.

Як повідомляють ЗМІ, Мілош Земан дотепер детально не коментував кризу, спричинену накопиченням російських військ поблизу кордонів України. Раніше він висловив переконання, що Росія не буде вступати у збройний конфлікт із сусідньою країною. На відміну від інших чеських владних та опозиційних політиків, а також інших європейських державних діячів, «президент Земан поведінку Росії не засудив».

Голова уряду Чехії Петр Фіала назвав дії Росії «порушенням міжнародного права і актом агресії щодо сусідньої суверенної країни».

21 лютого російський президент Володимир Путін спочатку оголосив про визнання Росією незалежності окремих районів Донецької та Луганської областей, а згодом – про введення регулярних російських військ на території, контрольовані російськими гібридними силами на сході України.

США та інші країни Заходу раніше заявляли, що в разі російського збройного вторгнення на територію України запровадять проти Росії жорсткі санкції. Контрольовані «ДНР» та «ЛНР» території всі країни світу, окрім Росії, наразі вважають територією України.