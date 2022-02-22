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«Ми солідарні з Україною» – до Києва прибув президент Естонії

Президент Естонії Алар Каріс

Президент Естонії Алар Каріс 22 лютого прибув до столиці України з візитом, щоб висловити солідарність за умов продовження агресії Росії.

«Прибув до Києва. Далі – зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Ми солідарні з Україною, ми нікуди не тікатимемо, ми далі підтримуватимемо вас у будь-який можливий спосіб», – написав Алар Каріс у твітері.

Після переговорів із Зеленським естонський лідер наголосив, що його країна виступає за територіальну цілісні сть України в її міжнародно визнаних кордонах, а російський «президент Путін відповідатиме перед майбутніми поколіннями за свої дії».

Президент України висловив естонському колезі подяку за підтримку України в складний момент її історії.

21 лютого російський лідер Володимир Путін спочатку оголосив про визнання Росією незалежності окремих районів Донецької та Луганської областей, а згодом – про введення регулярних російських військ на території, контрольовані російськими гібридними силами на сході України.

США та інші країни Заходу раніше заявляли, що в разі російського збройного вторгнення на територію України запровадять проти Росії жорсткі санкції. Контрольовані «ДНР» та «ЛНР» території всі країни світу, окрім Росії, наразі вважають територією України.

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