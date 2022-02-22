Лавров готовий зустрітися з Блінкеном у Женеві – МЗС Росії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, як і раніше, готовий провести переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном після указу президента Володимира Путіна направити війська у непідконтрольні українській владі райони Донецької та Луганської областей.

«Навіть у найважчі моменти... Ми говоримо – ми готові до переговорів», – заявила 22 лютого речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Вона додала: «Наша позиція залишається незмінною – ми готові до переговорного процесу».

З американської сторони жодних коментарів щодо запланованої зустрічі наразі немає.

Лавров та Блінкен мали зустрітися 24 лютого в Женеві, щоб обговорити кризу в Україні.

Представники США заявили, що зустріч відбудеться лише у тому випадку, якщо Росія не вторгнеться до України.

21 лютого після засідання Ради безпеки Росії президент Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Укази Путіна, зокрема, передбачають виконання російськими військами «функцій із підтримки миру» на території, контрольованій бойовиками. Україна і Захід засудили цей крок. А так звані «миротворчі» війська РФ на Донбасі США назвали «нісенітницею».

США вже ввели санкції проти угруповань «ДНР» та «ЛНР» та готують нові. Про намір запровадити санкції проти Росії також оголосили Велика Британія, Канада та Євросоюз.