Третина українців вважають високою загрозу повномасштабної агресії з боку Росії – опитування

Третина українців – 34,3% – вважають, що загроза повномасштабної агресії з боку Росії є великою. Про це свідчать результати дослідження фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Центру політичної соціології.

Респондентів запитали, наскільки, на їхню думку, серйозна загроза нової повномасштабної агресії з боку Росії. 4,3% відповіли, що така загроза є неминучою, 34,3% – великою, 21,1% – невеликою, 11,6% – малою, 7,2% – вважають, що такої загрози взагалі немає, а 21,4% – не змогли відповісти.

На запитання, хто несе основну відповідальність за нинішню напруженість міжнародної ситуації та зростання загрози війни – 60,6% відповіли, що керівництво Росії, 24,6% – керівництво України, 19,5% – керівництво США, 11% – держави-члени НАТО, 0,7% – інші сторони.

У разі загострення воєнного конфлікту, 43% українці виступають проти будь-яких поступок Росії, навіть за умови обіцянок припинити агресію проти України, йдеться в дослідженні.

Порівняно з груднем 2021 року, на 5% зросла кількість охочих доєднатися до добровольчих сил для протидії військовій агресії у разі нового вторгнення. Станом на лютий 2022 року загалом таких 14% українців. Ще 8% готові боронити Україну у лавах Збройних сил, 25% надаватимуть посильну невійськову допомогу.

«Таким чином майже половина (48%) громадян України будуть або воювати, або надавати допомогу армії. 18% лише намагатимуться вижити, 3% – виїхати за кордон. Одночасно з тим, за менше ніж три місяці на 9% скоротилася частка українців (до 14%), які взагалі не вірять у нове вторгнення РФ», – йдеться в дослідженні.

Дослідження проводилося методом інтерв’ю 1-12 лютого 2022 року у всіх підконтрольних уряду регіонах України серед 2001 респондента віком від 18 років. Максимальна теоретична похибка вибірки – 2,2%.