Президент України Володимир Зеленський не виключає розірвання дипломатичних відносин із Росією після дій Москви щодо визнання незалежними державами територій, контрольованих угрупованнями «ДНР» та «ЛНР».

«До мене прийшов запит від Міністерства закордонних справ, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин між Україною і Російською Федерацією. Я одразу після пресконференції дивитимусь і пропрацьовуватиму це питання. І не тільки це питання, а наші дієві кроки щодо ескалації з боку Російської Федерації», – сказав Зеленський на пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом.

Президент України також сказав, що наразі не вбачає потреби в запровадженні воєнного стану.

«Ми віримо в те, що війни потужної не буде проти України, і не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації. Якщо буде – буде запроваджений воєнний стан», – відзначив український лідер.

21 лютого російський президент Володимир Путін спочатку оголосив про визнання Росією незалежності окремих районів Донецької та Луганської областей, а згодом – про введення регулярних російських військ на території, контрольовані російськими гібридними силами на сході України.

США та інші країни Заходу раніше заявляли, що в разі російського збройного вторгнення на територію України запровадять проти Росії жорсткі санкції. Контрольовані «ДНР» та «ЛНР» території всі країни світу, окрім Росії, наразі вважають територією України.