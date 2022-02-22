Британія запровадила нові санкції проти Росії. Критики кажуть, що в списку немає найбільших банків

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про нові обмежувальні заходи проти Росії після того, як президент цієї країни Володимир Путін оголосив про визнання незалежності територій, контрольованих угрупованнями «ДНР» та «ЛНР».

Про це Джонсон заявив під час виступу у Палаті громад 22 лютого.

За повідомленнями, йдеться про санкції проти пʼяти російських банків (Банк «Росія», IS банк, ГенералБанк, «Промсвязьбанк» і Чорноморський банк) та трьох олігархів (Ігоря і Бориса Ротенбергів та Генннадія Тимченка).

Критик Кремля Вільям Браудер вказує, що в списку немає таких важливих для російської економіки фінансових установ, як ВТБ чи «Сбєрбанк», а також близько 50 інших олігархів. «Тих, чиї імена ми не можемо називати, побоюючись звинувачень у наклепі», – вказав Браудер у твітері.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон раніше 22 лютого заявив, що його країна негайно застосує жорсткі санкції проти інтересів російського бізнесу, та застеріг президента Росії Володимира Путіна від будь-яких подальших військових дій проти України.

«Ми негайно введемо пакет економічних санкцій», – заявив Джонсон журналістам 22 лютого після проведення засідання національного комітету з надзвичайної безпеки Cobra. Він додав, що це лише перший етап економічних санкцій Великої Британії проти Росії, «тому що ми очікуємо, і я боюся, що Росія продовжуватиме ірраціональну поведінку», сказав Джонсон.

Джонсон зауважив, що санкції будуть «спрямовані не лише на організації на Донбасі, Луганськ та Донецьк, а й на саму Росію – максимально жорстко завдаючи ударів по російських економічних інтересах».

21 лютого після засідання Ради безпеки Росії президент Володимир Путін заявив про «визнання» незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР». Укази Путіна, зокрема, передбачають виконання російськими військами «функцій із підтримки миру» на території, контрольованій бойовиками. Так звані «миротворчі» війська РФ на Донбасі США назвали «нісенітницею».

США вже ввели санкції проти угруповань «ДНР» та «ЛНР» та готують нові. Про намір запровадити санкції проти Росії також оголосили Канада та Євросоюз.

МЗС України заявило, що рішенням про визнання так званих «ЛНР» та «ДНР» російська сторона грубо порушила основи міжнародного права, а саме рішення не матиме жодних правових наслідків.