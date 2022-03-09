«Стовпи режиму Путіна». Олігарх Берьозкін і його шість шале у Куршевелі

Журналісти програми «Схеми» спільно із проєктом Scanner Project розпочали спільний пошук у країнах Європи досі невідомих активів і нерухомості тих, хто під час повномасштабного військового наступу Російської Федерації на Україну продовжує підтримувати режим президента Росії Володимира Путіна.

Це серія коротких матеріалів про тих, хто підтримує чи сприяє російській військовій агресії, публічно декларує любов до «русского мира», але натомість скуповує майно у країнах Європейського союзу. Про тих російських політичних діячів, олігархів і чиновників, які у будь-який момент можуть просто втекти на свої розкішні вілли та у квартири в Європі.

Це третій матеріал із циклу. У попередніх ішлося про майно наближеного до Путіна олігарха з так званого «списка Кремля» Володимира Євтушенкова і авіаконструктора корпорації, що випускає винищувачі Су-30, Олега Демченка.

У цьому матеріалі журналісти розповідають про нерухомість на території Євросоюзу російського олігарха Григорія Берьозкіна – власника групи ЄСН, який заробляє на нафтопереробці та електроенергетиці у Росії. Крім цього, Берьозкін має безпосередній стосунок до інформаційної війни, яку Російська Федерація веде проти України і її партнерів: він є власником російського медіахолдингу РБК та видавничого дому «Комсомольская правда».

Куршевель. Один із найпрестижніших гірськолижних курортів світу, що знаходиться у Французьких Альпах. Знавці зазначають: Куршевель унікальний тим, що планування курорту дозволяє щодня спускатися по нових схилах, жодного разу не повторивши маршрут навіть за час найдовшої відпустки. А найвизначнішою рисою курорту для новачків є широкі «зелені» та «сині» траси.

Із будівель у Куршевелі найчастіше можна побачити шале. Це тип будинку, характерний для альпійського регіону Європи. Шале будують переважно із дерева, вони мають важкі пологі дахи і широкі піддашшя. Сам термін шале колись означав буквально – будинок пастуха.

Зараз усе по-іншому. Тепер шале, головно тут, у Куршевелі, – це елітні готелі, причому вартість оренди у високий сезон б'є усі рекорди.

Наприклад, тиждень проживання у подібному «будиночку пастуха» може складати, приміром, 150 тисяч євро.

Журналісти «Схем» та Scanner Project знайшли одразу шість шале у російського олігарха Григорія Берьозкіна в Куршевелі. Вони оформлені на французьку компанію.

Григорій Берьозкін – власник групи компаній ЄСН. Основні сфери діяльності компаній – нафтова промисловість та електроенергетика, медіа та венчурні інвестиції. Член ради директорів ВАТ «РЖД» (Російська залізниця).

У 2017 році олігарх викупив у Михайла Прохорова медіахолдинг РБК. За інформацією vc.ru, Прохоров був змушений продати РБК Берьозкіну під тиском заступника глави адміністрації президента Росії Олексія Громова.

Також Берьозкін володіє російським видавничим домом «Комсомольская правда», у який входять газети і сайти, які, з огляду на їхнє наповнення, ведуть проти України пропагандистську інформаційну кампанію.

За даними російського «Форбс» Григорій Берьозкін посів 157 місце у рейтингу найбагатших людей Росії у 2021 році зі статками у 750 мільйонів доларів.

У липні 2021 року видання «Медуза» повідомляло, що Григорій Берьозкін виступав на одній панелі з Катериною Тихоновою на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Тихонову називають донькою Володимира Путіна.

Компанія Берьозкіна, на яку записані шале у Франції, називається SCI Sunny Day. Відповідно до документів, нею володіє сам Григорій Берьозкін та його дружина – Олена Берьозкіна.

А фірма, у свою чергу, – майном комплексу нерухомості Les Chalets Du Bhoutan вартістю 5 мільйонів євро.

Відповідно до даних із кадастрової карти Франції, ідеться про ось ці шість шале у Куршевелі просто біля однієї із гірськолижних трас.

Окрім нерухомості у Франції, у документах компанії SCI Sunny Day вказано місце проживання дружини Берьозкіної – це Монако.

Наразі Григорій Берьозкін не потрапив у список осіб, щодо яких ЄС та США запровадили санкції з початком повномасштабного наступу Росії на Україну.

Європейський союз запровадив персональні санкції проти бізнесменів та «медійних осіб», близьких до Кремля, через війну в Україні.

До «чорного списку» потрапили представники бізнесу:

Геннадій Тимченко,

голова «Роснефти» Ігор Сєчин,

голова «Транснефти» Микола Токарєв,

засновник USM Holdings Алішер Усманов,

власник «Сєвєрсталі» Олексій Мордашов,

голова ради директорів аеропорту «Шереметьєво» Олександр Пономаренко.

З банківського сектора – голова ради директорів Альфа-банку Петро Авен, співвласник Альфа-банку Михайло Фрідман, голова Промсвязьбанку Петро Фрадков.

З чиновників до списку санкцій потрапили:

прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков,

віцепрем’єр Дмитро Чернишенко,

міністр будівництва і ЖКГ Ірек Файзуллін,

міністр транспорту Віталій Савельєв

і перший віцеспікер Ради федерації Андрій Турчак.

Їхні активи на території Європейського союзу будуть заморожені, в’їзд до держав-членів буде заборонено.

Окремо Сполучені Штати Америки, ЄС та Британія запровадили санкції проти президента Володимира Путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова та членів Ради безпеки Росії.