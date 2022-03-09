Росія скинула бомби на дитячу лікарню у Маріуполі – міськрада

Російські війська скинули кілька бомб на дитячу лікарню у Маріуполі. Про це повідомляє міська рада.

«Руйнування колосальні. Корпус медичного закладу, де ще недавно лікувалися діти, повністю зруйнований. Інформація щодо постраждалих дітей уточнюється», – йдеться у повідомленні.



Міська рада Маріуполя також поширила фото однієї з вирв, що утворилася внаслідок цього обстрілу:

Понад 200 тисяч мирних жителів Маріуполя наразі стикаються з «подвійною небезпекою – безперервними обстрілами і все більш гострою нестачею чистої води».

Обстріл лікарні прокоментував президент України Володимир Зеленський, назвавши його «звірством».

«Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність», – закликав голова держави.

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Маріуполь із 3 березня залишається без електроенергії, води й опалення, у місті також практично відсутній мобільний зв’язок.

Спроби евакуювати мирних жителів з Маріуполя 5 і 6 березня зірвалися, бо російські війська продовжили обстріли, попри обіцянки. При цьому Росія звинуватила українську сторону в тому, що створити гуманітарний коридор не вдалося.