На Херсонщині російські військові незаконно затримали понад 400 українців – Денісова

На Херсонщині за супротив російські військові неправомірно заарештували понад 400 громадян України, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 9 березня.

За її словами, російські війська у Херсоні та прилеглих населених пунктах намагаються запровадити поліцейський режим.

«Російські бойовики захопили слідчий ізолятор у тимчасово окупованому Херсоні. До будівлі Херсонського СІЗО, персонал та утримувані особи з якого були евакуйовані до окупації, увірвалися рашистські військові», – написала Денісова.

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Вона додала, що наразі триває облаштування приміщень СІЗО для потреб підрозділів Росгвардії, які прибули до міста напередодні.

«За попередньою інформацією, СІЗО буде використовуватись для поміщення наших затриманих громадян. Злочинні дії російських бойовиків порушують вимоги Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів», – йдеться в повідомленні.

Під контролем Росії наразі перебувають, зокрема, міста Херсон, Мелітополь. Однак населення у Херсоні протестує проти дій військових Росії. Також протестні акції відбуваються в інших містах півдня та ​Приазов'я України.​

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого.

Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.