Російська армія суттєво знизила темпи просування, але не відмовилась від наступу – Генштаб

Російська армія суттєво знизила темпи свого просування на українські території, але не відмовилась від проведення наступальної операції, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними українських військових, Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на:

оточенні Києва,

захопленні Сум, Харкова, Маріуполя, Миколаєва;

забезпеченні сухопутного коридору між ТОТ АР Крим та континентальною частиною РФ;

виході на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, російська армія наразі намагається відновити та продовжити наступ на міста Суми і Київ, а також на Сіверському та Донецькому напрямках.

Також, за даними українських військових, зберігається висока ймовірність здійснення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури у Рівненській та Львівській областях.

«У зв’язку з шаленим спротивом мешканців міста Херсон, окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого до Херсонської області введені підрозділи Росгвардії, що здійснили неправомірне затримання понад 400 громадян України», – наголошують у Генштабі.

Водночас там додають, що особовий склад російської армії нині деморалізований, здається в полон або вдається до дезертирства, а у цілій низці спроб наступу зазнав поразки (наприклад, на підступах до Чернігова чи спробі форсування річки Південний Буг).

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.