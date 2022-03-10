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Захопили Скадовськ. На Миколаївщині вбивають мирних жителів

Захопили Скадовськ. На Миколаївщині вбивають мирних жителів
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Захопили Скадовськ. На Миколаївщині вбивають мирних жителів

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У Снігурівці та Баштанці Миколаївської області вбили мирних жителів. Докази того, що Миколаїв обстрілювали із Градів та Ураганів. На Миколаївщині росіяни кинули САУ — самохідну артилерійську установку та БМП, на якій українці вже написали за Київ.

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Підтримати миколаївців та українських військових приїхав Святослав Вакарчук.

9 березня російські війська увійшли до Скадовська. Жителі вийшли на мітинг проти присутності армії РФ у їхньому місті. Російські солдати застосували проти громадян сльозогінний газ. Місцева влада вже не контролює адмінбудівлю. Херсон фактично відрізаний, херсонці відмовляються від гуманітарки, яку везуть військові РФ. Росія не пускає до міста допомоги, яку везуть українці. У містах та селах Херсонської області відбуваються проукраїнські мітинги.

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