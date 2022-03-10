Кулеба після зустрічі з Лавровим: домовитися про перемир’я на 24 години не вдалося

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на його майже 1,5-годинній зустрічі з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим йшлося про припинення вогню на 24 години, але прогресу в цьому питанні не досягли.

Крім того, як повідомив Кулеба за результатами зустрічі, його завданням було домовитися про гуманітарний коридор із Маріуполя для вивезення цивільних і доставки гуманітарних вантажів в обложене місто.

Дмитро Кулеба підкреслив, що міністр Лавров не був уповноважений надавати гарантії з обидвох питань, але має передати запит української сторони військовому командуванню і колегам у російській владі.

«Сподіваюся, що міністр Лавров проведе комунікацію з тими в Росії, хто ухвалює такі рішення, і гуманітарний коридор все таки запрацює», – сказав український міністр.

«Ми також обговорили питання 24-годинного припинення вогню, щоб вирішити нагальні гуманітарні питання. Ми не досягли прогресу в цьому, оскільки здається, що в Росії інші особи ухвалюють рішення з цього питання. Ми погодилися продовжувати зусилля для пошуку вирішення гуманітарних питань. Я буду готовий зустрітися знову в цьому форматі, якщо будуть перспективи змістовного обговорення і пошуку рішень», – додав Кулеба.

За словами міністра, під час зустрічі з Лавровим він почув, що припинення вогню Росія пов’язує з виконанням вимог, висунутих російським президентом Володимиром Путіним на адресу України.

«У зв’язку з цим я хочу підтвердити ще раз, що Україна не здалася, не здається і не здасться. Ми готові до дипломатії, шукаємо дипломатичних рішень, але поки їх немає, будемо самовіддано захищати нашу землю, наших людей від російської агресії», – наголосив міністр.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров на пресконференції за підсумками переговорів із Дмитром Кулебою також заявив про готовність Москви продовжувати діалог. Він зазначив, що попередні три раунди контактів з українськими представниками на білоруській території привели до деякого прогресу. Наразі російська сторона представила Україні свої пропозиції щодо завершення бойових дій і чекає на відповідь, сказав Лавров.

Переговори голів МЗС України і Росії у турецькому місті Анталія проходили у присутності міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

Це була перша зустріч на такому високому рівні між представниками двох країн після початку російського озброєного вторгнення в Україну два тижні тому.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.