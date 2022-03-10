За добу на Луганщині й Донеччині загинули 11 людей, серед них – маленька дівчинка – правоохоронці

За добу на Луганщині, як повідомила Національна поліція України вранці 10 березня, внаслідок обстрілів військовими Росії загинули 6 мирних жителів.

«9 березня російські війська здійснили 26 обстрілів житлових будинків та об’єктів інфраструктури у містах Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Рубіжне та Кремінна. Внаслідок обстрілів загинули четверо жителів міста Рубіжне, по одному загиблому у містах Сєвєродонецьк та Лисичанськ», – йдеться у повідомленні.

Також у містах та селищах Луганської області, зауважують в НПУ, пошкоджені більш як сто приватних та багатоповерхових будинків, автозаправна станція та залізничний вокзал.

«Поліцейські документують наслідки обстрілів, патрулюють міста Луганщини й допомагають його мешканцям», – запевнили у відомстві.

За добу станом на ранок 10 березня «російські війська вбили на Донеччині 5 мирних жителів, серед яких – маленька дівчинка». Щонайменше 22 людини в області були поранені, утім, дані про постраждалих уточнюються. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Упродовж минулої доби, зазначають правоохоронці, під ударом російський військ опинилися 14 населених пунктів Донецької області – Маріуполь, Краматорськ, Дружківка, Новолуганське, Нью-Йорк, Луганське, Красногорівка, Мар’їнка, Костянтинівка, Іванопілля, Терни, Миронівський, Степне, Михайлівка: «Пошкоджено 34 об’єкти – дитячу лікарню та пологовий будинок, дві школи, Приазовський державний технічний університет, житлові будинки, магазин, церкву, приміщення селищної ради, залізничне полотно, газопровід, комунальне обладнання».

За останніми даними правоохоронців, в Маріуполі після авіанальоту на пологовий будинок 9 березня померли троє людей, серед них – дитина, дівчинка, ще 17 осіб були поранені – це вагітні жінки, породіллі, медики.

«Вчора близько 16:40 російські війська обстріляли смт Миронівський, загинула жінка 1984 року народження, ще одна мирна мешканка, 1972 р.н., поранена. Після вчорашнього авіаудару по пологовому будинку (в Маріуполі – ред.) та дитячій лікарні окупанти сьогодні зранку знову скинули бомби на центр міста: о 8:00 та близько 9:20. Наразі відомо про одного загиблого. Ці дані неповні. Найважча ситуація – в оточеному Маріуполі, Волновасі та навколишніх селах, які ворог розбиває з ракет, авіації та артилерії. У містах – гуманітарна катастрофа. Також атак зазнає Краматорський район і Світлодарський напрямок. Інформація про реальну кількість постраждалих уточнюється. Поліцейські документують наслідки обстрілів та допомагають людям», – йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів і звичаїв війни) та статтею 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України, додали в МВС.

І зазначили, що через постійні обстріли комунальники Маріуполя не встигають ховати людей, місто у мороз залишається без світла, води, газу та зв’язку.

Правоохоронці закликали жителів дотримуватися комендантської години, не виїжджати самостійно неперевіреними маршрутами – «ворог розстрілює цивільні авто».

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами атак є цивільні.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.

Велика Британія, як заявив 9 березня прем’єр-міністр країни Боріс Джонсон, шукає додаткові способи підтримати захист України у небі.