Міноборони Росії визнало, що в Україні перебувають російські строковики. Досі там говорили інше

Міноборони Росії визнало, що в Україні перебувають російські строковики, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

«На жаль, стали відомими кілька фактів присутності військовослужбовців строкової служби в частинах російських збройних сил, які беруть участь у проведенні «спеціальної військової операції» на території України», – зазначили у відомстві.

При цьому частина таких строковиків, додала російська влада, потрапила в полон. Даних про кількість строковиків відомство не наводить.

Президент Росії Володимир Путін раніше заявляв, що ані військовослужбовці строкової служби, ані резервісти не задіяні та не будуть задіяні у масштабному вторгненні в Україні.

Раніше з посиланням на російський «Комітет солдатських матерів» повідомлялося, що солдатів строкової служби російських збройних сил масово переводять на контрактну службу та відправляють до кордону з Україною.

При цьому в Міноборони Росії раніше заявляли, що відправлення на війну строковиків виключене. Згідно з законом, їх можна відправляти в зону бойових дій не раніше ніж через чотири місяці після початку служби в армії.

Міністерство оборони Росії визнало втрати лише на четвертий день вторгнення в Україну, проте тоді відомство не називало цифр. Член Ради федерації Росії Людмила Нарусова 1 березня сказала телеканалу «Дождь», що «навіть людина, яка далека від військової професії, розуміє, що за стільки діб напружених боїв не може не бути жертв».

2 березня Міністерство оборони Росії вперше озвучило кількість загиблих російських військових у нинішній війні з Україною. За даними відомства, під час «спеціальної військової операції» в країні загинули 498 російських військових, були поранені – 1 597. Відтоді офіційні дані про втрати російської армії під час військового вторгнення в Україну не публікувалися.

Тим часом, за даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 9 березня російські війська втратили орієнтовно понад 12 тисяч особового складу.

За оцінками американських спецслужб, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Тим часом, за словами Нарусової, матері російських солдатів самостійно знаходять в українських інтернет-джерелах інформацію про те, що їхні сини у полоні чи загинули, але не знають, як забрати тіла загиблих.

Війна Росії проти України триває 14-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.