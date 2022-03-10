На Житомирщині за добу в результаті авіаударів військ Росії загинули 7 та травмовані 12 людей – МВС

На Житомирщині за добу в результаті авіаударів військ Росії загинули 7 людей, ще 12 осіб були травмовані. Про це 10 березня вранці повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

«У місті Житомирі після 19-ї години в результаті падіння ракети було зруйновано приватний будинок, пошкоджено розташовану поруч АЗС, котельню і теплотрасу та вибиті шибки у двох лікарнях міста. Двоє житомирян травмовані.

Після півночі, уже 10 березня, попадання ракети на дорогу у селі Старій Котельні Волицької громади призвело до загибелі 5 людей та поранення ще 6.

Після 23-ї години 9 березня стало відомо про обстріл невідомими екіпажу групи реагування патрульної поліції Коростенського РУП. У результаті вогнепальні поранення отримали двоє правоохоронців, які були доставлені до медичних закладів.

Також у місті Коростені під час ракетного обстрілу райцентру було поранено ще двох громадян, які нині перебувають у лікувальних закладах. Станом на 9:30 стало відомо про одного загиблого у місті Коростень під час ракетного обстрілу.

Цієї доби до поліції надійшло повідомлення і про загибель чоловіка у селі Новополі Оліївської громади», – йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, повідомляють в МВС, російська армія обстріляла також низку інших населених пунктів області, зокрема село Бистри у Житомирському районі, село Пісківка Малинської громади та інші. Наразі відомостей про потерпілих не надходило. Водночас зафіксовані руйнування житлових будинків місцевих мешканців, кажуть правоохоронці.

«На місцях усіх подій працювали та продовжують роботу слідчо-оперативні групи відділів та відділень поліції Житомирщини. Фіксуються усі обставини та масштаби руйнувань, а також вилучаються наочні свідчення воєнних злочинів. Усі зібрані матеріали передаються до компетентних органів для долучення до відповідних кримінальних проваджень», – йдеться у повідомленні.

Державна служба з надзвичайних ситуацій України деталізувала, зокрема, що сталося у Коростені: «Опівночі 10 березня у місті Коростень Житомирської області внаслідок авіаційного удару по території цілісного майнового комплексу сталося руйнування будівлі різного призначення та станції технічного обслуговування автомобілів. У зруйнованих будівлях виникли пожежі. На гасіння залучено 4 одиниць техніки та 22 осіб особового складу 8 ДПРЧ. Внаслідок вибухів 1 особа загинула та дві отримали травми. Також внаслідок авіаудару у Коростені сталося руйнування приватного гаража та меблевого цеху. Зазнали пошкоджень багатоквартирний двоповерховий та одноповерховий житлові будинки, адміністративна будівля та водогін. Загиблих та травмованих наразі немає».

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами атак є цивільні.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.

Велика Британія, як заявив 9 березня прем’єр-міністр країни Боріс Джонсон, шукає додаткові способи підтримати захист України у небі.