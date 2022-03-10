ДСНС: на Харківщині через обстріл РФ загинули 4 людей, зокрема дві дитини

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що у ніч на 10 березня внаслідок обстрілу з боку російських військ у селі Слобожанське на Харківщині загинули чотири людини, зокрема, двоє дітей.

«Вночі внаслідок чергового обстрілу невеличкого села Слобожанське Балаклійської громади Ізюмського району, ворожий снаряд потрапив до приватного житлового будинку. Внаслідок руйнації будівлі під завалами загинуло чотири особи: дві жінки та двоє дітей. 5-річній дівчинці вдалося вижити. Вона була травмована. Бригадою медиків її було госпіталізовано до Первомайської лікарні. Для пошуку тіл загиблих сьогодні планується залучення підрозділів ДСНС», – повідомили у ДСНС.

За повідомленням, загалом за добу рятувальники здійснили понад 30 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель в області.

Зокрема, о 22:46 надійшло повідомлення про пожежу і руйнування в ТРЦ Nikolsky, що в центрі Харкова. «Площа пожежі склала близько 100 кв.м. О 03:00 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих не було», – йдеться в повідомленні.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.