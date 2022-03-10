Кулеба і Лавров 10 березня мають зустрітися в Анталії за участю голови МЗС Туреччини

У турецькій Анталії 10 березня має пройти зустріч міністрів закордонних справ України і Росії Дмитра Кулеби і Сергія Лаврова за участю голови Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

Напередодні ввечері речник українського МЗС повідомив, що Дмитро Кулеба вже прибув до Анталії.

Український міністр раніше заявив, що готовий до переговорів із Лавровим, якщо той прилетить до Туреччини, але не поступатиметься принциповими позиціями.

«Ми ведемо переговори, але українська дипломатія не поступиться жодною принциповою позицією для нашої держави», – заявив він.

Анкара 7 березня анонсувала тристоронню зустріч міністрів закордонних справ України, Росії і Туреччини в Анталії. Це стане першими переговорами між високопоставленими дипломатами з моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Туреччина, яка є членом НАТО, має тісні відносини як з Києвом, так і з Росією, і неодноразово закликала припинити бойові дії після того, як Путін оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.

Радник голова Офісу президента України Михайло Подоляк раніше заявив, що Київ хоче «відповідального міжнародного посередника», оскільки українська сторона «взагалі не довіряє Російській Федерації».

Президент України Володимир Зеленський 3 березня заявляв, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган є одним із небагатьох світових лідерів, хто має можливість донести до президента Росії Володимира Путіна розуміння того, що потрібно закінчити війну в Україні.

26 лютого президент України повідомив, що президенти Азербайджану Ільгам Алієв і Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонували організувати переговори з Росією, яка 24 лютого почала масштабне вторгнення в Україну.

27 лютого Туреччина повідомила про рішення виконати положення міжнародної Конвенції Монтре, яке дозволить обмежити рух російських військових кораблів із Середземного моря до Чорного.

Тоді вперше від початку російського масштабного вторгнення в Україну представник керівництва Туреччини, що входить до НАТО, назвав ситуацію в Україні війною.

Член НАТО Туреччина, яка має дружні зв’язки і з Росією, і з Україною, намагається позиціонувати себе як посередника.