Кулеба прибув до Анталії на переговори з Лавровим – МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Анталії для проведення переговорів із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, повідомив ввечері 9 березня речник МЗС України Олег Ніколенко у фейсбуці.

«На запрошення міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу Дмитро Кулеба прибув до Анталії для проведення переговорів щодо припинення Росією бойових дій та війни проти України», – написав Ніколенко.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що тристороння зустріч глав міністерств закордонних справ Туреччини, України та Росії пройде 10 березня в рамках дипломатичного форуму в Анталії.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».