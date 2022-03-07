Кулеба про зустріч із Лавровим: «якщо прилетить в Анталію, поговоримо»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба готовий до переговорів із головою МЗС Сергієм Лавровим, якщо той прилетить до Туреччини. Про це він сказав під час онлайн-брифінгу 7 березня.

Кулеба підтвердив попередню заяву Анкари про заплановану зустріч російського та українського міністрів у Туреччині.

«Наразі планується на 10 число. Подивимося, якщо він (Лавров – ред.) прилетить в Анталію, то я теж полечу, сядемо поговоримо», – сказав голова української дипломатії.

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У ході брифінгу Кулеба повторив, що Київ готовий до переговорів, але не поступатиметься принциповими позиціями.

«Ми ведемо переговори, але українська дипломатія не поступиться жодною принциповою позицією для нашої держави», – заявив він.

Туреччина, яка є членом НАТО, має тісні відносини як з Києвом, так і з Росією, і неодноразово закликала припинити бойові дії після того, як Путін оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.

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Посол Росії в установах ООН в Женеві Геннадій Гатілов 4 березня привітав пропозицію Анкари про організацію зустрічі міністрів закордонних справ Росії й України в Анталії.

Радник голова Офісу президента України Михайло Подоляк раніше заявив, що Київ хоче «відповідального міжнародного посередника», оскільки українська сторона «взагалі не довіряє Російській Федерації».