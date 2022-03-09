У «Слузі народу» хочуть, щоб у майбутньому за Україну воювали інші країни

Україні потрібно шукати новий формат альянсу з іншими країнами для гарантування своєї безпеки, заявив народний депутат із фракції «Слуга народу», представник президента у Конcтитуційному суді України Федір Веніславський.

За його словами, Україну поки не хочуть бачити в НАТО, ООН «демонструє безпорадність», а Будапештський меморандум не діє.

«Потрібно шукати нові формати, але не на зразок Будапештського меморандуму, який не має жодних конкретних механізмів реалізації зобов’язань щодо безпеки і територіальної цілісності, а потрібні конкретні заходи. Наприклад, якщо такий договір буде між Україною і Великою Британією або між Україною і Польщею, між Україною і Німеччиною, щоб вони вже не просто на словах підтримували б нас, а вступали б у воєнні дії так само, як ми будемо готові вступити у воєнні дії у випадку загрози для їхньої територіальної цілісності чи суверенітету», – сказав Веніславський у коментарі Радіо Свобода.

При цьому, на думку Веніславського, при обговоренні гарантій безпеки буде важко обійтися без Росії.

«Треба думати про майбутнє, про запобіжники, які унеможливлять повторення цього злочинного нападу з будь-якого боку. Ми приречені жити, на жаль, поряд із Росією. Треба враховувати, що ця держава має ядерну зброю. І, безперечно, у післявоєнному влаштуванні системи безпеки на європейському континенті без залучення РФ дуже важко буде обійтися», – зазначив Федір Веніславський.

Раніше владна партія «Слуга народу» випустила заяву, де йдеться про новий договір, який може гарантувати Україні безпеку. В партії вважають, що державами-гарантами можуть стати США, Туреччина, держави-сусіди України, а Росія, зі свого боку, також має юридично зафіксувати, що визнає українську державність і гарантує, що не буде загрожувати Україні.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».