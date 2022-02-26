Алієв і Ердоган запропонували організувати переговори з Росією – Зеленський

Президент Азербайджану Ільгам Алієв і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонували організувати переговори з Росією, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Це можна тільки привітати», – зазначив він.

Окрім того, Зеленський розповів, що з президентом Азербайджану вдалося допомитись про допомогу у вигляді нафти і нафтопродуктів.

«Добрий друг України Ільгам Гейдарович Алієв. Із ним я прогроворив, що нам не вистачає нафти, не вистачає нафтопродуктів. Все непросто, але все буде», – зазначив Зеленський.

Він також вкотре повідомив, що обговорив із Реджепом Ердоганом важливість заборони проходу російських військ у Чорне море. «Зробили», – підсумував український президент. Туреччина це поки що не підтверджувала.

У своєму відеозверненні він додав, що протягом дня щогодини говорив з лідерами держав – друзів України: зокрема, Італії, Швейцарії, Греції, Нідерландів.

«Відчувається, що Україна здобула щирість і увагу всього нормального цивілізованого світу. А практичний результат? Ось він – SWIFT. Як багато в цьому слові для Росії! Відключення від глобальної фінансової цивілізації. Наші дипломати боролися цілодобово й натхненно за те, щоб усі країни Європи погодили сильне і справедливе рішення відключити Росію від міжнародної міжбанківської мережі. Маємо й цю перемогу. Це мільярди й мільярди збитків для Росії – конкретна ціна за це підле вторгнення в нашу державу», – сказав Зеленський.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.